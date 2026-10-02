Tora-bek Khabibullaev devient champion après avoir battu son adversaire chinois
Une nouvelle médaille d'or a été remportée par la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Dans la catégorie des -90 kg en boxe, Tora-bek Khabibullaev a dominé le représentant chinois Han Xuezhen lors du combat final.
Le moment clé du combat a eu lieu au deuxième round. Khabibullaev a envoyé son adversaire au tapis, renforçant ainsi sa domination dans le duel.
Une victoire convaincante 5-0 en finale
Lors du combat pour la médaille d'or, le boxeur ouzbek a été actif à chaque round, gagnant la confiance des juges.
À la fin du combat, tous les juges ont confirmé la supériorité de Tora-bek Khabibullaev.
Score final : 5-0.
Ainsi, Khabibullaev a battu Han Xuezhen et est devenu champion des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.
Le knockdown au deuxième round a été l'un des tournants décisifs du combat final.
17e médaille d'or pour la délégation ouzbèke
Le titre de champion de Tora-bek Khabibullaev a porté à 17 le nombre de médailles d'or de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.
Ainsi, notre compatriote a offert à notre délégation la 17e médaille d'or du tournoi.
Ce nouveau titre sur le ring de boxe est une contribution importante au tableau des médailles de l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya 2026.
Khabibullaev a imposé sa loi en finale
Dans le combat pour l'or, ce n'est pas le nom de l'adversaire ou le stade de la compétition qui a compté, mais la performance sur le ring.
Khabibullaev a pris l'avantage au moment crucial de la finale. Même après le knockdown au deuxième round, il a gardé le contrôle du combat, obtenant une décision unanime des juges.
En conséquence, Tora-bek Khabibullaev a remporté la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, offrant ainsi la 17e médaille d'or à la délégation ouzbèke.
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