Tora-bek Khabibullaev devient champion après avoir battu son adversaire chinois

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Tora-bek Khabibullaev devient champion après avoir battu son adversaire chinois

Une nouvelle médaille d'or a été remportée par la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Dans la catégorie des -90 kg en boxe, Tora-bek Khabibullaev a dominé le représentant chinois Han Xuezhen lors du combat final.

Le moment clé du combat a eu lieu au deuxième round. Khabibullaev a envoyé son adversaire au tapis, renforçant ainsi sa domination dans le duel.

Une victoire convaincante 5-0 en finale

Lors du combat pour la médaille d'or, le boxeur ouzbek a été actif à chaque round, gagnant la confiance des juges.

À la fin du combat, tous les juges ont confirmé la supériorité de Tora-bek Khabibullaev.

Score final : 5-0.

Ainsi, Khabibullaev a battu Han Xuezhen et est devenu champion des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Le knockdown au deuxième round a été l'un des tournants décisifs du combat final.

17e médaille d'or pour la délégation ouzbèke

Le titre de champion de Tora-bek Khabibullaev a porté à 17 le nombre de médailles d'or de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Ainsi, notre compatriote a offert à notre délégation la 17e médaille d'or du tournoi.

Ce nouveau titre sur le ring de boxe est une contribution importante au tableau des médailles de l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya 2026.

Khabibullaev a imposé sa loi en finale

Dans le combat pour l'or, ce n'est pas le nom de l'adversaire ou le stade de la compétition qui a compté, mais la performance sur le ring.

Khabibullaev a pris l'avantage au moment crucial de la finale. Même après le knockdown au deuxième round, il a gardé le contrôle du combat, obtenant une décision unanime des juges.

En conséquence, Tora-bek Khabibullaev a remporté la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, offrant ainsi la 17e médaille d'or à la délégation ouzbèke.

Tora-bek KhabibullaevJeux Asiatiques Aichi-Nagoya 2026Délégation OuzbèkeHan XuezhenBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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