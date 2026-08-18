De véritables momies humaines vendues dangereusement sur Internet

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De véritables momies humaines vendues dangereusement sur Internet

Dans des boutiques en ligne et sur des sites d’enchères de véritables momies humaines ont été découvertes à la vente. Dans certains cas, elles ont été envoyées par courrier ordinaire. Les experts avertissent toutefois que ce commerce pourrait présenter des risques biologiques et chimiques. Selon Naked Science qui a rapporté l’information,

des universités du Royaume-Uni, de Lituanie, d’Italie et d’Australie, des spécialistes de la santé publique, de la biologie, de l’anatomie et de la chimie ont étudié des annonces publiées sur les réseaux sociaux, dans des boutiques en ligne et sur des sites d’enchères. Ils ont analysé des annonces datant de 2015 à 2025 et présentant 122 restes humains et 6 restes animaux .

Certaines momies mises en vente présentaient des signes d’infection fongique . Pourtant, les vendeurs n’avaient pas averti les acheteurs des règles de sécurité.

Selon les experts, le processus de dessiccation propre à la momification ne signifie pas que tous les processus biologiques sont complètement interrompus. Les micro-organismes encore présents peuvent se réactiver lors d’un transport ou d’un stockage dans de mauvaises conditions. Les spores de champignons peuvent se disperser dans l’air et représenter un danger pour les personnes manipulant la momie.

Des momies ont été touchées sans équipement de protection

Le corps momifié et le squelette d’une personne allongée sur un tissu blanc.

Les chercheurs ont constaté que, dans 22 cas, des personnes avaient touché des restes de momies humaines sans gants ni masque. Ces équipements sont nécessaires non seulement pour se protéger des micro-organismes, mais aussi des substances chimiques utilisées lors de l’embaumement.

À différentes périodes de l’histoire, des substances toxiques telles que l’arsenic, le mercure et le plomb ont pu être utilisées pour conserver les corps. D’autres substances, comme le bitume, l’huile de cèdre, le natron et des résines végétales, ont également été employées. Certains composés peuvent affecter la peau et les voies respiratoires.

Les scientifiques soulignent que les résultats de cette étude ne peuvent pas être pleinement extrapolés au marché mondial des restes de momies. Toutefois, les recherches montrent que la vente et le transport de momies humaines sur Internet peuvent présenter certains risques .

Auparavant, des bactéries modernes et anciennes avaient été découvertes sur une momie vieille de 5 300 ansidentifiée en 1991 dans les Alpes de l’Ötztal.

Royaume-UniLituanieItalieAustralieNaked Science
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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