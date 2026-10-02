Donnarumma de retour au Milan ? Le Bayern et l'Inter entrent dans la course pour le gardien italien

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Donnarumma de retour au Milan ? Le Bayern et l'Inter entrent dans la course pour le gardien italien

Une nouvelle sensation secoue le marché des transferts européen ! Selon l'insider réputé Ekrem Konur,Manchester Cityet l'avenir du gardien numéro 1 de l'équipe nationale italienne, Gianluigi Donnarumma, font l'objet d'une lutte acharnée entre les plus grands géants du continent. Sur fond de pression croissante de «Manchester City», le Bayern Munich ainsi que les deux rivaux acharnés de Milan — l'Inter et le Milan — surveillent la situation de près. Le retour potentiel de Donnarumma à San Siro, son ancienne maison qu'il avait quittée de manière fracassante pour Paris, enthousiasme tous les fans de Serie A. Alors, dans quelles conditions ce transfert inattendu pourrait-il se réaliser ?

Un retour fracassant à San Siro et le facteur Maignan

De nombreux experts considèrent un retour en Italie comme la destination la plus probable pour le gardien :

  • Le plan inattendu du Milan : La direction des Rossoneri étudie sérieusement l'option de faire revenir leur ancien joueur, Donnarumma, en raison de l'incertitude entourant l'avenir du gardien français Mike Maignan au club ;

  • L'entrée en lice de l'Inter : Les Nerazzurri, de l'autre côté de la ville, sont également à la recherche d'un gardien de haut niveau et ne sont pas indifférents à l'option Donnarumma ;

  • La pression de «Manchester City» : En raison de l'intérêt croissant du vice-champion d'Angleterre pour sécuriser son poste de gardien, le transfert de l'Italien devrait être l'un des événements majeurs du marché européen l'été prochain ;

  • Les plans du Bayern : Le géant munichois surveille également la situation autour de Donnarumma pour assurer la stabilité du poste de gardien sur le long terme.

L'histoire de Donnarumma au Milan

« Donnarumma a défendu les couleurs des Rossoneri de 2015 à 2021, disputant 251 matchs en équipe première. Son départ libre vers le PSG avait provoqué une grande colère parmi les supporters, mais l'histoire pourrait désormais s'écrire à nouveau. »

Selon les experts, si le Milan vend Maignan, le retour de Donnarumma serait un coup important pour le club, tant sur le plan sportif que symbolique.

Prétendants pour Gianluigi Donnarumma (Tableau)

Club

Raison de l'intérêt et situation

Milan

Veut faire revenir son ancienne star en raison de l'incertitude sur l'avenir de Mike Maignan

Inter

Prévoit de renforcer ses cages avec un gardien italien de haut niveau

Manchester City

Exerce une pression sérieuse sur le marché des transferts pour accélérer une éventuelle transaction

Bayern Munich

Surveille attentivement la situation pour renforcer le poste de gardien l'été prochain

Selon vous, Donnarumma peut-il revenir devant les fans du Milan qui l'ont autrefois traité de « traître », ou préférera-t-il le Manchester City de Maresca ou le Bayern ?

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Gianluigi DonnarummaMilanManchester CityInterBayern Munich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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