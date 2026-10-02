Argent pour Jahongir Zokirov : Les boxeurs ouzbeks remportent 7 médailles aux Jeux asiatiques

Les compétitions de boxe des XXe Jeux asiatiques au Japon ont pris fin ! Le combat final dans la catégorie des poids lourds a captivé des millions de fans. Jahongir Zokirov, le maître du ring qui a défendu les couleurs de notre pays dans la catégorie super-lourds (+90 kg), a affronté son rival de toujours, le Kazakh Aibek Oralbay, pour la médaille d'or. Au terme d'un combat intense et dramatique, notre boxeur a décroché la médaille d'argent. Alors, comment s'est déroulé ce combat final et combien de médailles l'équipe nationale d'Ouzbékistan a-t-elle remportées lors de cette compétition continentale majeure ?

Derby brûlant chez les super-lourds : le choc Zokirov - Oralbay

Le combat final s'est déroulé dans le pur style de l'art du combat des poids lourds :

Résistance acharnée : Le duel entre Jahongir Zokirov et Aibek Oralbay a commencé sous une pression et une intensité élevées dès le premier round ;

Lutte sans merci : Le boxeur ouzbek a mis son adversaire en difficulté à plusieurs reprises avec des coups précis ;

Décision des juges : Le combat est allé jusqu'au bout et, aux points, les juges ont accordé la victoire au boxeur kazakh ;

Marche d'argent : Jahongir Zokirov, vice-champion des XXe Jeux asiatiques, a ajouté une précieuse médaille d'argent au compteur de notre délégation.

7 médailles pour l'équipe nationale : Bilan de la compétition

« Ainsi, l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan a conclu avec succès les XXe Jeux asiatiques au Japon avec un total de 7 médailles. Nos représentants ont enregistré 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze ».

Nos maîtres du ring ont prouvé une fois de plus qu'ils font partie des meilleures écoles de boxe du continent.

Tableau des médailles de l'équipe de boxe d'Ouzbékistan

Niveau de médaille Nombre de médailles Résultats notables Or 2 Nos sportifs champions continentaux Argent 1 Jahongir Zokirov (+90 kg, finaliste) Bronze 4 Nos boxeurs ayant atteint les demi-finales Total 7 médailles XXe Jeux asiatiques (Japon)

Selon vous, la décision des juges lors du combat final entre Jahongir Zokirov et Aibek Oralbay était-elle juste ? Comment évaluez-vous la performance globale de nos boxeurs avec ces 7 médailles ?

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