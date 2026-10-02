Elon Musk souhaite étendre l'exploration spatiale grâce au Starship

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Elon Musk souhaite étendre l'exploration spatiale grâce au Starship

L'entrepreneur et ingénieur Elon Musk a proposé de révolutionner l'ampleur de la recherche scientifique grâce à son immense vaisseau spatial Starship. Selon lui, ce système de transport de nouvelle génération permettra non seulement de mettre en orbite des télescopes géants, mais aussi de construire à l'avenir des observatoires scientifiques à la surface de la Lune. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le système réutilisable Starship, développé par SpaceX, devrait avoir une capacité de charge utile de plus de 100 tonnes en orbite. Le diamètre de la coque du vaisseau spatial, qui avoisine les 9 mètres, offre un avantage crucial pour l'installation d'équipements scientifiques et de dispositifs volumineux.

Télescopes géants et nouvelles opportunités

Actuellement, la conception des télescopes orbitaux modernes est fortement limitée par les contraintes des coiffes des fusées. Par exemple, le miroir principal du célèbre télescope James Webb mesurait 6,5 mètres de diamètre, ce qui rendait impossible son intégration dans la fusée Ariane 5 sous forme assemblée. C'est pourquoi les scientifiques ont dû diviser le miroir en 18 segments distincts, conçus pour se déployer dans l'espace.

Le volume spacieux du Starship permet de contourner ces contraintes structurelles complexes. Plus le miroir du télescope est grand, plus il collecte de lumière, ce qui élargit considérablement les possibilités d'observer les objets les plus sombres et les plus lointains, encore inconnus de la science.

Observatoires géants sur la surface lunaire

Elon Musk promeut également l'idée d'utiliser la surface de la Lune pour l'étude de l'espace, en particulier sa face cachée, protégée de la Terre. La face cachée de la Lune est considérée comme une zone idéale pour les observations scientifiques, car elle est naturellement protégée des diverses interférences radio générées par la Terre.

Auparavant, la NASA avait également étudié le concept du Lunar Crater Radio Telescope. Selon ce projet, il est prévu de construire un radiotélescope dans l'un des immenses cratères lunaires, capable de fonctionner à des fréquences inférieures à 30 MHz, inaccessibles depuis la Terre en raison de l'ionosphère.

Les experts soulignent que grâce à de tels télescopes uniques, les scientifiques pourront étudier en profondeur l'ère de l'univers primitif, avant même la formation des premières étoiles et galaxies. Le Starship devrait être le facteur décisif pour concrétiser ces projets scientifiques ambitieux.

Elon MuskStarshipTélescope spatialLuneRecherche scientifique
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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