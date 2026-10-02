La Fédération anglaise de football (FA) a publié une déclaration officielle concernant la condamnation du club de Manchester City pour violation des règles financières de la Premier League. Il est souligné que cette affaire grave nuit à la réputation du sport et jette une ombre sur l'équité du jeu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Irrégularités financières et conclusions de la commission indépendante

Selon la décision de 40 pages publiée par la commission indépendante, il a été établi que Manchester City a utilisé des systèmes de financement occulte dépassant 830 millions de livres sterling pour gonfler artificiellement ses revenus. Ces pratiques financières complexes ont été organisées dans le but de contourner les règles strictes établies par la Premier League et l'UEFA.

Les dirigeants du club avaient affirmé que le soutien financier ne provenait pas du groupe Abu Dhabi United Group (ADUG) du propriétaire Cheikh Mansour, mais du bureau du prince héritier d'Abou Dabi (CPC). Selon eux, cela visait à aider les sponsors à remplir leurs obligations. Cependant, la commission a rejeté fermement cet argument de défense, le qualifiant de totalement infondé.

La position ferme de la FA et les conséquences

Les membres du panel, commentant les conclusions de l'enquête, ont déclaré que cette explication avait été inventée ultérieurement pour dissimuler la réalité du système de financement occulte. Suite à ces infractions, la Fédération anglaise de football a indiqué qu'elle suivait la situation de près et n'excluait pas de prendre ses propres mesures disciplinaires.

Dans sa déclaration officielle, la FA a souligné que la décision de la commission indépendante aurait de graves conséquences pour l'intégrité du jeu. L'organisation a fait savoir qu'elle étudiait attentivement la décision et ses implications, et qu'elle prendrait les mesures nécessaires le cas échéant.

Actuellement, en raison des procédures judiciaires en cours entre la Premier League et le Manchester City Football Club, l'association a ajouté qu'elle continuerait à suivre l'évolution de la situation étape par étape. Les répercussions de cette décision dépassent le conseil d'administration de l'Etihad Stadium, plaçant également les activités financières des principaux partenaires commerciaux du club sous une surveillance étroite.