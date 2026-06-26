Le nombre de victimes de la canicule augmente en Europe : 212 morts en 4 jours

La vague de chaleur anormale qui frappe les pays européens entraîne des conséquences de plus en plus graves. En raison de la canicule, le nombre de décès augmente dans plusieurs pays et des mesures d'urgence sont prises.

Selon les dernières données, 212 personnes sont décédées en Espagne en seulement quatre jours en raison de coups de chaleur et de complications liées aux températures élevées.

Au Royaume-Uni, la chaleur record a affecté le fonctionnement des équipements médicaux dans certains hôpitaux. Face à l'aggravation de la situation, l'« état critique » a été déclaré dans certaines régions.

En Italie, des restrictions temporaires sur le travail en plein air ont été instaurées. En Allemagne, un marathon prévu a été annulé en raison des fortes chaleurs. De plus, plus de 20 décès par noyade ont été enregistrés dans les plans d'eau.

En France, la canicule cause également de graves dommages. 48 personnes se sont noyées et trois enfants sont décédés par manque d'oxygène après avoir été laissés sans surveillance dans une voiture.

Les experts appellent la population à éviter de sortir sans nécessité pendant la canicule, à boire davantage de liquides et à ne jamais laisser d'enfants ou d'animaux domestiques dans une voiture fermée.