Ascension au classement FIFA : l'Ouzbékistan grimpe à la 59e place après deux victoires majeures

Les récentes victoires éclatantes et convaincantes de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors des matchs amicaux internationaux ont eu un impact positif sur sa position sur la scène mondiale. Après avoir battu l'Iran et la Syrie, deux nations fortes du continent, les « Loups Blancs » ont atteint, dans le classement FIFA en direct (live) : la 59e place du classement.

Au 3 octobre, le total des points de classement accumulés par notre équipe nationale a atteint 1420,31 points. Cela représente une progression significative d'une place par rapport au précédent classement officiel (60e).

+10,58 points en deux matchs : Analyse des chiffres et des victoires

Nos représentants n'ont pas seulement produit un beau football lors des derniers matchs, ils ont également maximisé les gains pour le classement :

Victoire 3:1 contre l'Iran : Le match du 24 septembre contre l'un des géants du continent a rapporté à notre équipe nationale un total substantiel de +6,83 points au classement ;

Écrasante victoire 4:1 contre la Syrie : Grâce à cette large victoire à Tachkent le 1er octobre, le score a encore augmenté de +3,75 points.

Ainsi, les deux dernières rencontres ont rapporté à l'équipe nationale d'Ouzbékistan un total de 10,58 points au classement .

Situation du Top 60 : Un écart infime avec la Bosnie, le Qatar dépassé

La lutte dans cette partie du classement est extrêmement intense et serrée :

58e place (Bosnie-Herzégovine) : Après un match nul 1:1 contre la Suède, les Bosniaques totalisent 1420,36 points. L'écart entre l'Ouzbékistan et la Bosnie n'est désormais que de 0,05 point ;

59e place (Ouzbékistan) : 1420,31 points ;

60e place (Qatar) : 1416,28 points — nos compatriotes ont dépassé une autre équipe forte d'Asie ;

61e place (Tunisie) : 1415,38 points.

Prochain défi : Le choc central à Séoul

Notre équipe nationale se prépare pour son prochain test sérieux afin d'améliorer encore son classement et de viser le top 50. Le 6 octobre, nos représentants affronteront à l'extérieur la Corée du Sud , qui regroupe les stars majeures du continent.

Un résultat positif lors de ce déplacement pourrait propulser l'Ouzbékistan encore plus haut dans le classement international.