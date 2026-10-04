32 ans de « malédiction » : quelle composition pour les « Loups Blancs » à Séoul ?

Après une participation complexe et décevante à la Coupe du Monde cet été, les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Corée du Sud se préparent sérieusement pour la Coupe d'Asie qui débutera en janvier. Ce match amical à Séoul servira de test grandeur nature pour les deux équipes avant le tournoi continental.

À l'approche de la rencontre, l'ambiance interne dans le camp adverse, Fabio Cannavaroles choix tactiques et les statistiques historiques sont au centre de l'attention.

Corée du Sud : Conflits avec le sélectionneur et effectif instable

Après une large victoire (3-0) contre l'Équateur lors du premier match amical sous la direction du sélectionneur intérimaire Roberto Moreno, les Coréens ont traversé une crise sérieuse. Avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs, les hôtes ont subi une lourde défaite contre l'Uruguay (1-4) et ont fait match nul (0-0) contre le Venezuela.

Problèmes majeurs dans le camp adverse :

Désaccord avec Kim Min-jae : La réaction émotionnelle du leader de l'équipe, Kim Min-jae, après avoir été remplacé contre le Venezuela, témoigne de tensions entre le sélectionneur espagnol et les stars de l'équipe.

Absences : Paik Seung-ho est retourné à Birmingham sur blessure, tandis que l'attaquant de Midtjylland, Cho Gue-sung, a quitté le camp. Le défenseur central Lee Gi-hyuk participe aux Jeux Asiatiques. La seule bonne nouvelle est le retour du milieu de terrain de Porto, Hwang In-beom.

Historique des confrontations : Dans son histoire, la Corée du Sud n'a perdu qu'une seule fois contre l'Ouzbékistan, lors de leur première rencontre en 1994. Depuis, en 15 matchs, les Coréens ont enregistré 11 victoires et 4 nuls. Cependant, près de 10 ans se sont écoulés depuis leur dernier affrontement à Séoul, une période durant laquelle le football ouzbek a considérablement progressé.

Ouzbékistan : La série victorieuse de Cannavaro et la malédiction à l'extérieur

Les trois défaites de la Coupe du Monde sont derrière eux. Fabio Cannavaro inspire confiance avec un effectif largement renouvelé. Lors des deux derniers matchs à Tachkent, les « Loups Blancs » ont écrasé l'Iran (3-1) et la Syrie (4-1), effaçant les échecs du Mondial (il est à noter que les deux buts encaissés étaient des buts contre son camp).

Tendances importantes de notre équipe :

Repos pour les leaders : Avant le difficile déplacement à Séoul, lors du match contre la Syrie, Eldor Shomurodov, Sherzod Nasrullaev, Azizjon Ganiev et Dostonbek Khamdamov ont été laissés au repos. Le gardien titulaire Abduvohid Nematov, remis de sa blessure, est de retour.

Le récital de Husayn Norchaev : L'attaquant central a marqué un but contre l'Iran et deux contre la Syrie, créant une saine concurrence avec Shomurodov pour une place de titulaire.

La série noire à l'extérieur : La dernière victoire officielle de l'Ouzbékistan hors de ses bases remonte à novembre 2024 (1-0 contre la RDP Corée au Laos). En 2025 et 2026, lors de sept matchs joués à l'étranger, notre équipe a enregistré 2 nuls et 5 défaites. Le match en Corée est l'occasion idéale de mettre fin à ce syndrome du voyage.

Compositions probables :

Corée du Sud (4-4-2) : Kim Seung-gyu — Lee Tae-seok, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo — Eom Ji-sung, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in — Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min.

Ouzbékistan (4-3-3) : Abduvohid Nematov — Behruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jahongir Urozov, Sherzod Nasrullaev — Odil Khamrobekov, Azizjon Ganiev, Akmal Mozgovoy — Dostonbek Khamdamov, Abbos Fayzullaev, Eldor Shomurodov.

Le match de Séoul permettra non seulement d'améliorer le classement FIFA, mais aussi aux protégés de Cannavaro de prouver leur valeur face à l'un des favoris du continent avant la Coupe d'Asie.