Victoire du Portugal sans Ronaldo : Que s'est-il passé lors de la 4e journée de la Ligue des Nations ?

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Victoire du Portugal sans Ronaldo : Que s'est-il passé lors de la 4e journée de la Ligue des Nations ?

La 4e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA a débuté en Europe. Les rencontres de la Ligue A ont offert aux fans des confrontations intenses, des nuls inattendus et des victoires héroïques.

Parmi les événements marquants de la journée, on peut citer l'importante victoire du Portugal sans Cristiano Ronaldo, la perte de points de l'Allemagne en Grèce et la performance solide des Pays-Bas à Amsterdam.

Portugal — Norvège : Ramos et Cancelo brisent le mur d'Haaland

Le leader du Groupe 4, l'équipe nationale du Portugal, a accueilli la Norvège de Erling Haaland et Martin Ødegaard. Dans un match âprement disputé, les hôtes ont arraché une victoire 2-1 :

  • 36e minute | 0:1 : Le défenseur visiteur Kristoffer Ajer a ouvert le score, donnant l'avantage aux Norvégiens ;

  • 38e minute | 1:1 : À peine deux minutes plus tard, João Cancelo a rétabli l'équilibre d'une superbe frappe ;

  • 79e minute | 2:1 : Gonçalo Ramos a scellé le sort du match, l'attaquant marquant le but décisif dans les dernières minutes pour offrir la victoire à son équipe.

Après ce succès, le Portugal totalise 12 points, consolidant sa place de leader avec 4 victoires en 4 matchs. La Norvège reste dernière avec 3 points.

L'Allemagne perd des points à Athènes, les Pays-Bas consolident leur leadership

  • Grèce — Allemagne 0:0 : À Athènes, les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas réussi à percer la défense grecque. Le match s'est soldé par un nul vierge. L'Allemagne est 3e avec 5 points, tandis que la Grèce, sensationnelle, compte 8 points et conserve la 2e place.

  • Pays-Bas — Serbie 2:1 : Les « Oranje » ont fait face à une forte résistance serbe. Au but de Teun Koopmeiners à la 31e minute, les Serbes ont répondu par une frappe précise de Cvetković. Joshua Zirkzee, entré en jeu, a décidé du sort du match à la 72e minute. Cette victoire place les Pays-Bas en tête du groupe avec 8 points (la Serbie reste à 0 point).

  • Pays de Galles — Danemark 0:1 : Les Scandinaves ont remporté 3 points cruciaux à l'extérieur. Le seul but a été inscrit par Rasmus Højlund, qui a transformé un penalty avec sang-froid à la 75e minute.

Tous les résultats et feuilles de match :

Grèce — Allemagne 0:0

  • Grèce : Solakis, Saliakas, Mavropanos (Retsos, 78), Koulierakis, Tsimikas, Masouras, Kourbelis (Mouzakitīs, 68), Zafeiris, Kyziridis (Androutsos, 46), Pavlidis, Ioannidis (Kostoulas, 88).

  • Allemagne : Urbig, Thiaw, Anton, Raum, Karl (El Mala, 64), Pavlovic, Bischof (Conte, 83), Scherhant, Wirtz, Burkardt (Woltemade, 64).

Pays-Bas — Serbie 2:1

  • Buts : Koopmeiners (31), Zirkzee (72) — Cvetković (35).

  • Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Koopmeiners, van de Ven, Gravenberch, Veerman (Hato, 58), Reijnders (Timber, 82), Summerville, Lang (van Bommel, 58), Merdink (Zirkzee, 46).

  • Serbie : Milinković-Savić, Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić (Kostić, 74), Nedeljković, Stanković (Maksimović, 66), Lukić, Samardžić (Živković, 73), Cvetković, Tadić.

Portugal — Norvège 2:1

  • Buts : Cancelo (38), Ramos (79) — Ajer (36).

  • Portugal : Costa, Cancelo (Dalot, 63), Dias, Veiga, Mendes, Palhinha (Neves, 63), Conceição, Vitinha, Fernandes, Ramos, Félix.

  • Norvège : Selvik, Aursnes, Ajer, Østigård, Wolfe, Berge, Berg, Schjelderup, Ødegaard, Nusa (Bobb, 74), Haaland (Larsen, 67).

Résultats des autres rencontres :

  • Irlande — Israël 1:1 (Buts : Perrott 39 s.p. — Pérez 47)

  • Pays de Galles — Danemark 0:1 (But : Højlund 75 s.p.)

  • Azerbaïdjan — Lituanie 1:0 (But : Haybulayev 25)

  • Malte — Andorre 1:0 (But : Teuma 49)

  • Kosovo — Autriche 1:1 (Buts : Asllani 70 — Lang 85)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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