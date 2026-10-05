Le plan pour résoudre le conflit autour de Cristiano Ronaldo au Portugal est annoncé

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, et le capitaine légendaire Cristiano Ronaldo ont vu leur désaccord et le départ de l'attaquant vedette du camp d'entraînement faire l'objet d'une déclaration officielle du président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença qui a enfin réagi.

Le chef de la fédération a qualifié la situation de processus de travail interne et de simple malentendu, tout en affirmant une position ferme sur la place, le respect et l'avenir de Ronaldo au sein de l'équipe nationale.

« Le président n'interfère pas dans le travail de l'entraîneur, mais Ronaldo est une marque »

Pedro Proença a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir directement dans la relation entre l'entraîneur et le joueur, tout en soulignant le statut de Cristiano de manière particulière :

« Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires sur cette question. Car il s'agit d'un dialogue de travail normal qui a lieu régulièrement entre l'entraîneur et les joueurs. C'est le domaine privé de l'entraîneur, le président de la Fédération n'intervient pas dans ces questions internes. Cependant, il ne faut pas oublier : Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps. Il a consacré plus d'un quart de siècle au football portugais. Il est le plus grand symbole de l'identité nationale portugaise. Nous devons lui témoigner le respect qu'il mérite ».

Pourquoi Ronaldo continue-t-il d'être appelé en sélection ?

Le président de la fédération a souligné que la place de Cristiano dans l'équipe ne repose pas seulement sur un nom ou des services passés, mais sur des critères sportifs précis :

Le résultat sportif est primordial : « Il est appelé en équipe nationale uniquement et exclusivement pour ses performances sportives, personne ne peut le nier. Tant qu'il est physiquement prêt, il restera toujours une partie de cette équipe. Cristiano lui-même le sait très bien » ;

Dévouement : Proença a souligné que l'attaquant aurait pu mettre fin à sa carrière juste après la Coupe du Monde, mais qu'il a choisi de rester en équipe nationale en raison de son amour infini pour le maillot national ;

Unité d'équipe : Les joueurs présents lors de la conférence de presse ont également démontré clairement qu'il existe un lien fort et indissociable avec le capitaine.

Comment le problème sera-t-il résolu ? Une réunion tripartite

Après quatre victoires importantes lors des rencontres officielles et la réalisation réussie des objectifs sportifs, le moment est venu d'examiner la situation avec sang-froid :