Le plan pour résoudre le conflit autour de Cristiano Ronaldo au Portugal est annoncé

·4·Sport
Le plan pour résoudre le conflit autour de Cristiano Ronaldo au Portugal est annoncé

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, et le capitaine légendaire Cristiano Ronaldo ont vu leur désaccord et le départ de l'attaquant vedette du camp d'entraînement faire l'objet d'une déclaration officielle du président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença qui a enfin réagi.

Le chef de la fédération a qualifié la situation de processus de travail interne et de simple malentendu, tout en affirmant une position ferme sur la place, le respect et l'avenir de Ronaldo au sein de l'équipe nationale.

« Le président n'interfère pas dans le travail de l'entraîneur, mais Ronaldo est une marque »

Pedro Proença a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir directement dans la relation entre l'entraîneur et le joueur, tout en soulignant le statut de Cristiano de manière particulière :

« Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires sur cette question. Car il s'agit d'un dialogue de travail normal qui a lieu régulièrement entre l'entraîneur et les joueurs. C'est le domaine privé de l'entraîneur, le président de la Fédération n'intervient pas dans ces questions internes.

Cependant, il ne faut pas oublier : Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps. Il a consacré plus d'un quart de siècle au football portugais. Il est le plus grand symbole de l'identité nationale portugaise. Nous devons lui témoigner le respect qu'il mérite ».

Pourquoi Ronaldo continue-t-il d'être appelé en sélection ?

Le président de la fédération a souligné que la place de Cristiano dans l'équipe ne repose pas seulement sur un nom ou des services passés, mais sur des critères sportifs précis :

  • Le résultat sportif est primordial : « Il est appelé en équipe nationale uniquement et exclusivement pour ses performances sportives, personne ne peut le nier. Tant qu'il est physiquement prêt, il restera toujours une partie de cette équipe. Cristiano lui-même le sait très bien » ;

  • Dévouement : Proença a souligné que l'attaquant aurait pu mettre fin à sa carrière juste après la Coupe du Monde, mais qu'il a choisi de rester en équipe nationale en raison de son amour infini pour le maillot national ;

  • Unité d'équipe : Les joueurs présents lors de la conférence de presse ont également démontré clairement qu'il existe un lien fort et indissociable avec le capitaine.

Comment le problème sera-t-il résolu ? Une réunion tripartite

Après quatre victoires importantes lors des rencontres officielles et la réalisation réussie des objectifs sportifs, le moment est venu d'examiner la situation avec sang-froid :

  • Un moment propice à la discussion : Une fois la pression des matchs passée, l'opportunité a été créée pour examiner la question avec calme et résoudre complètement le malentendu ;

  • Formule de solution : Le chef de la fédération a souligné que cette question ne serait résolue que par un dialogue tripartite : La direction de la FPF, l'entraîneur principal et les joueurs ;

  • Verdict final : « Ronaldo est une partie intégrante de tout notre héritage footballistique. Il restera en équipe nationale aussi longtemps que l'entraîneur le souhaitera », a conclu Pedro Proença.

Cristiano RonaldoJorge JesusFédération Portugaise de FootballPedro ProençaÉquipe Nationale
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

1000 buts et un dernier match d'adieu : Cristiano Ronaldo pourrait revenir en équipe du Portugal1000 buts et un dernier match d'adieu : Cristiano Ronaldo pourrait revenir en équipe du PortugalHier 21:28Un point final au conflit ? Jorge Jesus accepte une rencontre secrète avec RonaldoUn point final au conflit ? Jorge Jesus accepte une rencontre secrète avec RonaldoHier 01:04Ronaldo va-t-il quitter la sélection ? La FPF tente une réconciliation avec CristianoRonaldo va-t-il quitter la sélection ? La FPF tente une réconciliation avec Cristiano2 octobre 18:20«La vraie racine du conflit est connue» : Jesus explique la raison du mécontentement de Ronaldo«La vraie racine du conflit est connue» : Jesus explique la raison du mécontentement de Ronaldo1 octobre 11:00Le coup d'éclat de Ronaldo provoque une onde de choc politique : le Premier ministre intervientLe coup d'éclat de Ronaldo provoque une onde de choc politique : le Premier ministre intervient1 octobre 19:25Il se sent trahi : Cristiano Ronaldo ne reviendra plus en équipe du PortugalIl se sent trahi : Cristiano Ronaldo ne reviendra plus en équipe du Portugal1 octobre 16:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov