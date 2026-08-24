Les détails du contrat de mariage secret de Ronaldo et Georgina révélés

La star de l'équipe nationale portugaise et du club Al-Nassr Cristiano Ronaldo et son épouse Georgina Rodríguez, qui ont récemment officialisé leur union, ont vu certains détails de leur contrat de mariage rendus publics. Selon le prestigieux journal espagnol Marca en cas de divorce potentiel, une pension alimentaire à vie et des biens immobiliers de luxe sont garantis à Georgina.

Conditions principales et garanties du contrat de mariage

Selon l'accord, en cas de divorce officiel, Cristiano Ronaldo versera sur le compte de Georgina Rodríguez 100 000 euros par mois à vie. De plus, Georgina obtiendra la pleine propriété d'un somptueux manoir situé dans le complexe résidentiel le plus luxueux et prestigieux de Madrid, « La Finca », estimé à plusieurs millions d'euros.

Détails du contrat de mariage de Ronaldo et Georgina

Rubrique / Clause Conditions stipulées dans le contrat Couple Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez Pension alimentaire mensuelle à vie 100 000 euros (chaque mois) Biens immobiliers accordés Un manoir de plusieurs millions dans le complexe « La Finca » à Madrid Statut Georgina est reconnue non seulement comme bénéficiaire, mais comme une partenaire à part entière contribuant grandement à la famille Objectif principal Garantir le bien-être des enfants et éviter les litiges judiciaires complexes

L'objectif est la santé mentale des enfants et la tranquillité de la famille

Selon les sources, l'objectif principal de cet accord strict et préétabli est de protéger pleinement l'avenir, le bien-être matériel et l'état psychologique des enfants en cas de divorce. Le couple a souhaité éviter des procédures judiciaires bruyantes et des conflits juridiques complexes qui pourraient porter atteinte à leur vie privée.

Le document souligne également que Georgina Rodríguez n'est pas une simple bénéficiaire, mais une partenaire à part entière qui contribue de manière inestimable à la stabilité familiale et à l'éducation des enfants.

Selon vous, est-il judicieux pour les célébrités de signer de tels contrats de mariage stricts avant de fonder une famille pour assurer l'avenir des enfants et la stabilité des relations ?

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