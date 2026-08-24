Décision inattendue de Georgina : elle est désormais officiellement la mère des trois aînés de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont franchi une nouvelle étape importante après leur mariage. Selon les rapports, Georgina a officiellement adopté les trois aînés du footballeur.

Il s'agit des enfants aînés de Ronaldo : Cristiano Jr. ainsi que les jumeaux Eva et Mateo.

Jusqu'à présent, Georgina n'était considérée que comme la mère légale des deux enfants de Ronaldo : Alana Martina et Bella Esmeralda.

Désormais, elle aurait obtenu le statut de mère légale pour les cinq enfants du footballeur.

Cette décision est considérée comme une étape importante renforçant les liens au sein de la famille de Ronaldo et Georgina. Parallèlement, selon les informations, Cristiano Ronaldo conserve ses droits parentaux et son statut de tuteur légal sur ses aînés.

Ainsi, tous les enfants de la famille bénéficient désormais d'un statut familial commun auprès de Georgina et Ronaldo.