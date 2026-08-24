Le poisson qui se pétrifie sans eau et ressuscite au contact de l'humidité (vidéo)

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Le poisson qui se pétrifie sans eau et ressuscite au contact de l'humidité (vidéo)

Il existe dans la nature des créatures dont la capacité de survie étonne même les scientifiques. Le dipneuste d'Afrique est l'un des êtres les plus extraordinaires en matière d'adaptation à la sécheresse.

Il ne meurt pas lorsque son habitat s'assèche et que l'humidité disparaît. Au contraire, il active un étrange « mode de survie » pour protéger son corps.

Le poisson qui se pétrifie sans eau et ressuscite au contact de l'humidité (vidéo)

Quand l'eau disparaît, le poisson « disparaît » aussi

Au début de la sécheresse, le dipneuste s'enfouit profondément dans la boue. Ensuite, il sécrète une grande quantité de mucus pour s'envelopper dans une coque spéciale.

Dès que l'eau s'évapore, le mucus sèche, formant une enveloppe dure semblable à un cocon autour du poisson. Vu de l'extérieur, il ressemble vraiment à un corps pétrifié et sans vie.

Mais le poisson est bien vivant.

Son métabolisme, son rythme cardiaque et ses autres processus vitaux ralentissent considérablement. L'alimentation et les mouvements s'arrêtent presque totalement. De cette façon, il peut survivre longtemps sans eau ni nourriture. Certains dipneustes africains peuvent rester dans cet état pendant des années .

Au contact de l'eau, il se « réveille »

La caractéristique la plus surprenante de cette créature commence après cela.

Lorsque les pluies reviennent et que le bassin se remplit à nouveau, le dipneuste se « réveille » lentement. Sous l'effet de l'eau, la coque de mucus séchée s'assouplit, permettant au poisson d'en sortir et de bouger à nouveau. Les études ont montré que, peu après l'ajout d'eau, les dipneustes réagissent et reprennent rapidement leurs activités normales d'alimentation et de mouvement.

C'est pourquoi, contrairement aux poissons ordinaires, on peut le qualifier de « capsule » vivante résistante à la sécheresse .

Il respire même de l'air

Une autre particularité du dipneuste est qu'il respire non seulement par ses branchies, mais aussi par ses poumons.

Pendant la sécheresse, les branchies ne fonctionnent plus normalement et le poisson puise l'oxygène de l'air principalement par ses poumons. Cette capacité lui permet de survivre dans un environnement sans eau.

Les scientifiques considèrent cette faculté comme essentielle pour comprendre la transition de la vie aquatique vers la vie terrestre. Les dipneustes sont un groupe très ancien du point de vue de l'évolution, dont les ancêtres existaient il y a des centaines de millions d'années.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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