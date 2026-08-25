Un championnat d'imitation de cri de cochon a eu lieu en France

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Un championnat d'imitation de cri de cochon a eu lieu en France

Dans le village français de Trie-sur-Baïse, une compétition inhabituelle a eu lieu : le championnat de France d'imitation de cri de cochon. C'est ce qu'a rapporté Euronews.

Le concours a été organisé dans le cadre du festival du cochon « Pourcailhade », qui en est à sa 43e édition. Des participants venus de différentes régions de France, ainsi que de l'étranger, ont rivalisé pour imiter le cri du cochon de la manière la plus naturelle possible.

Cette année, Noël Jamet, originaire de Normandie, a remporté la victoire une fois de plus. Il a ainsi décroché le titre pour la 10e fois consécutive lors de ce championnat à Trie-sur-Baïse.

Près de 4 000 spectateurs ont assisté au festival. Outre l'imitation de cri de cochon, l'événement proposait également des courses de porcelets et d'autres concours insolites.

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