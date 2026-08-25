Un nouveau transfert majeur a secoué le football anglais. L'ailier de Manchester City, Savinho, poursuivra désormais sa carrière au sein du club londonien de Tottenham.

La valeur totale du transfert, bonus inclus, pourrait atteindre 85 millions de livres sterling. Mais l'aspect le plus intrigant de cet accord est que Savinho quitte Manchester City après seulement deux saisons.

1. Quel est le montant payé pour Savinho ?

Selon les informations, Tottenham versera pour le joueur brésilien 75 millions de livres sterling. Le contrat prévoit également

des bonus allant jusqu'à 10 millions de livres sterling. Type de paiement

Montant Indemnité de transfert de base 75 M£ Bonus 10 M£ Valeur totale potentielle 85 M£ Ainsi, le transfert pourrait atteindre 85 millions de livres si les conditions supplémentaires sont remplies.

2. Quelles ont été les performances de Savinho à Manchester City ?

Savinho défendait les couleurs de Manchester City depuis l'été 2024. Il a disputé un total de 84 matchs

avec les « Citizens ». Au cours de ces rencontres, l'ailier brésilien a :

marqué 7 buts ; délivré 13 passes décisives ; été impliqué dans 20 actions décisives au total.

En deux saisons, Savinho a cumulé 20 contributions offensives en 84 apparitions.

3. Pourquoi ce transfert est-il au centre de l'attention ?

Le passage de Savinho à Tottenham n'est pas un transfert ordinaire en Premier League. Un accord aussi coûteux entre deux grands clubs du même championnat pourrait influencer l'équilibre des forces pour la nouvelle saison.

Tottenham renforce son attaque avec un investissement massif. Savinho devrait assumer davantage de responsabilités et jouer un rôle clé dans sa nouvelle équipe.

4. Quels défis attendent désormais Savinho ?

Après avoir évolué dans une concurrence féroce à Manchester City, une nouvelle opportunité s'offre à lui à Tottenham.

La question principale est désormais :

les 75 millions de livres investis pour Savinho seront-ils justifiés ?

Le Brésilien tentera de porter son expérience de 84 matchs avec Manchester City à un niveau supérieur au club londonien. Si les bonus sont activés, le montant total atteindra 85 millions de livres.

Ainsi, le chapitre de Savinho à City est clos. Son nouveau défi à Tottenham commence, et sa valeur réelle se décidera sur le terrain. Savino uchun sarflangan 75 million funt o‘zini oqlaydimi?

Braziliyalik futbolchi «Manchester Siti»dagi 84 uchrashuvlik tajribasini London klubida yanada yuqori bosqichga olib chiqishga harakat qiladi. Agar bonuslar ham ishga tushsa, bu transferning qiymati 85 million funtga yetadi.

Shu tariqa, Savinoning «Siti»dagi sahifasi yopildi. Endi uning «Tottenxem»dagi yangi sinovi boshlanmoqda — va 85 million funtlik kelishuvga arzish-arzimasligi maydonda hal bo‘ladi.