Le départ d'Erling Haaland de Manchester City est inévitable

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Le départ d'Erling Haaland de Manchester City est inévitable

Il a été prédit qu'Erling Haaland quitterait inévitablement Manchester City à l'avenir. L'avenir de l'attaquant norvégien, qui bat des records au sein du géant de la Premier League, fait l'objet de discussions passionnées dans le monde du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le contrat actuel entre Manchester City et Erling Haaland court jusqu'en 2034. Le club a réussi à protéger l'un de ses joueurs les plus précieux avec un accord à long terme, car l'attaquant a joué un rôle clé dans la réalisation du triplé sous la direction de Pep Guardiola.

Âgé aujourd'hui de 26 ans, le buteur a disputé 200 matches toutes compétitions confondues avec Manchester City, inscrivant 162 buts. Néanmoins, aucun signe ne laisse présager une intention de quitter l'équipe dans un avenir proche.

L'intérêt des géants espagnols

Cependant, les rumeurs de transfert autour du club mancunien ne cessent pas. En particulier, l'intérêt venant d'Espagne ne faiblit pas. Alors que le FC Barcelone est à la recherche d'un nouvel attaquant, le Real Madrid, sous la présidence de Florentino Pérez, est toujours à la poursuite de joueurs vedettes.

Le Camp Nou ou le stade Santiago Bernabéu pourraient devenir la prochaine destination d'Erling Haaland. Cependant, le moment où ce transfert pourrait se concrétiser reste incertain.

L'avis de Gareth Barry

L'ancien joueur de Manchester City, Gareth Barry, a exprimé son opinion à ce sujet dans une interview accordée à Goal.com en partenariat avec BetVictor Online Casino. Selon lui, il est naturel que l'attaquant norvégien finisse par quitter l'équipe.

« L'attachement de Haaland au club est énorme et c'est ce qui le retient ici pour le moment. Il ne crée pas de conflits dans l'équipe comme d'autres joueurs », déclare Barry. Dans le même temps, il a été souligné que si la domination du club diminuait légèrement et que les trophées cessaient d'arriver, cela alimenterait les rumeurs de transfert.

Compte tenu de la brièveté de la carrière d'un footballeur, il est naturel qu'il souhaite relever de nouveaux défis. La compétitivité de Manchester City en Europe et en Premier League au cours des deux prochaines années devrait être décisive. Pour information, le club n'a pas réussi à remporter le titre de champion d'Angleterre ces deux dernières années, Liverpool et Arsenal ayant rétabli leur domination dans le championnat national.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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