Singapour alloue 55 000 dollars pour chaque nouveau-né

En raison de la chute brutale du taux de natalité à Singapour, le gouvernement introduit de nouveaux avantages financiers et sociaux pour encourager les familles à avoir des enfants. C'est ce qu'a rapporté le NPTD.

Dans le cadre du nouveau programme, une aide publique totale de plus de 55 000 dollars sera accordée pour chaque enfant jusqu'à ses 17 ans.

En outre, les parents bénéficieront de congés supplémentaires, d'un allègement des frais de logement et d'avantages accrus pour l'accès aux services de garde d'enfants.

Ces mesures sont adoptées suite à la chute du taux de natalité du pays à un niveau historiquement bas.

En 2025, le taux de fécondité global à Singapour était de 0,87. C'est près de deux fois inférieur au seuil de 2,1 nécessaire pour maintenir naturellement la population.

Le gouvernement estime que ce nouveau paquet d'aides contribuera à alléger la charge financière liée à l'éducation des enfants pour les jeunes familles.

Parallèlement, Singapour continue de poursuivre sa politique d'immigration pour atténuer le problème du déclin démographique.