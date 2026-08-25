Le Milan AC contacte Manchester City pour le transfert de Jack Grealish

Alors que les derniers jours du mercato estival approchent, les grands clubs européens poursuivent activement leurs efforts pour renforcer leurs effectifs. Selon Goal.com, le club italien de l'AC Milan s'intéresse aux services du milieu de terrain de Manchester City, Jack Grealish, et envisage de soumettre une offre de 15 millions d'euros à l'équipe anglaise. Le destin du joueur, né en 1995, devient l'un des sujets les plus brûlants du marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com.

Auparavant, il a été révélé qu'Everton, où le joueur avait été prêté, avait complètement abandonné l'idée de son transfert. Au début de la saison dernière, Grealish avait réalisé d'excellentes performances avec le club de Liverpool, inscrivant 2 buts et délivrant 6 passes décisives lors de ses 22 premières apparitions. Il avait même remporté le prix du joueur du mois en Premier League. Cependant, après une grave blessure à la jambe en fin de saison, son comportement en dehors du terrain a suscité les critiques de l'entraîneur David Moyes.

Prix du transfert et situation contractuelle

Le fait que le contrat actuel du joueur avec Manchester City expire l'année prochaine influence considérablement son prix de transfert. Bien que la valeur du joueur ait chuté brutalement ces dernières semaines, l'AC Milan prévoit de l'acquérir pour une somme inférieure à 10 millions de livres sterling. De même, l'équipe de Liverpool ne semble plus totalement convaincue par le transfert du milieu de terrain de 30 ans et s'éloigne progressivement de cette idée.

L'entraîneur du géant italien, Rúben Amorim, souhaite recruter un milieu offensif capable d'évoluer sur l'aile gauche avant la fermeture du mercato. Ce transfert pourrait également être lié au départ potentiel de Rafael Leão. Pour l'instant, l'AC Milan poursuit les négociations pour ramener le prix demandé dans une fourchette de 10 à 15 millions d'euros.

Quel avenir pour Jack Grealish

Depuis le début de la saison en cours, Jack Grealish a participé à tous les matchs officiels de Manchester City. Notamment, lors du match de dimanche contre Bournemouth, remporté 2-1, il est entré en jeu en tant que remplaçant et a joué 14 minutes. Malgré cela, il reste incertain s'il restera au club pour poursuivre la concurrence sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca ou s'il rejoindra la Serie A.

Le choix de l'équipe par le joueur anglais dans les dernières minutes du mercato suscite un grand intérêt. Pour l'instant, toutes les parties tentent de parvenir à une décision finale concernant le prix et les conditions contractuelles du joueur. Un transfert vers le championnat italien pourrait marquer une étape nouvelle et importante dans la carrière de Grealish.