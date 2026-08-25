Un nouveau moteur NK-3 a été créé en Russie pour la fusée Voronej

La United Engine Corporation (ODK), filiale de la société d'État russe Rostec, a présenté une maquette grandeur nature du NK-3, un nouveau moteur-fusée à ergols liquides d'une poussée de 4,5 tonnes. Selon ixbt.com, ce dispositif est spécifiquement développé pour le lanceur ultra-léger «Voronej», destiné à placer de petits satellites en orbite, et constitue le premier moteur national de cette classe. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les experts soulignent que la création du nouveau moteur combine des technologies éprouvées et des composants conçus à partir de zéro. Par exemple, si le prototype de la chambre de combustion est basé sur les solutions en série RD-107A utilisées sur les fusées Soyuz, les pompes à carburant et comburant, la turbine, le générateur de gaz ainsi que les systèmes d'automatisation ont été entièrement redessinés.

Caractéristiques techniques et applications

Actuellement, la phase de conception préliminaire du moteur NK-3 est terminée et les ingénieurs sont passés à l'étape de préparation de la documentation technique de travail. La prochaine étape cruciale sera la production de moteurs expérimentaux complets et la réalisation d'essais au banc. Selon le projet final, le lanceur ultra-léger «Voronej» sera équipé de 13 moteurs de ce type.

Le premier étage de la fusée sera doté d'un bloc de 12 moteurs NK-3, tandis que le second étage utilisera un moteur unique avec une tuyère optimisée pour le fonctionnement dans le vide. Le moteur du second étage pourra être rallumé dans l'espace, ce qui élargit considérablement les capacités de mise en orbite précise.

Technologies de production et perspectives

L'utilisation de technologies additives et de l'impression 3D est prévue pour la fabrication des pièces complexes du corps du moteur. Selon les représentants d'ODK, cette approche permet de réduire le nombre d'opérations de fabrication, d'accélérer le processus de test de la structure et de diminuer le coût final du moteur.

Le maître d'ouvrage de ce projet est la société «3D Research and Development». Elle se concentre sur le marché du lancement de petits engins spatiaux, permettant aux lanceurs ultra-légers d'effectuer des missions dédiées sans attendre une place en tant que charge utile sur des lanceurs lourds. Étant donné qu'il n'existe actuellement aucun lanceur ultra-léger produit en série en Russie, le moteur NK-3 devrait devenir une solution compétitive sur le marché des lancements spatiaux commerciaux.