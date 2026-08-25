Le matin du 25 août, un événement extraordinaire a attiré l'attention des cercles diplomatiques et militaires internationaux à l'aéroport international de Vnoukovo à Moscou. Un immense Boeing C-17 Globemaster III avion de transport militaire appartenant à l'US Air Force a atterri dans la capitale russe.

Selon les données du service de suivi aérien Flightradar24, cet appareil militaire américain portant le numéro de vol RCH4555 était passé par Riga, la capitale de la Lettonie, avant d'arriver à Moscou, où, selon les experts, il aurait fait le plein avant le vol.

Préparatifs pour une rencontre entre Poutine et Trump ?

L'expert militaire russe et général de division de l'aviation Vladimir Popov «Gazeta.Ru» a avancé des hypothèses analytiques importantes sur les raisons de ce vol inattendu lors d'un entretien avec la publication :

Visite d'une délégation spéciale : Selon Popov, l'avion militaire américain pourrait avoir transporté à Moscou un groupe de négociateurs spéciaux préparant un éventuel sommet au sommet entre les chefs d'État Vladimir Poutine et Donald Trump ;

Diplomates et militaires : Il est fort probable que des représentants du corps diplomatique ou du département militaire, habilités à résoudre directement des questions problématiques, soient arrivés à bord de l'avion.

« Si vous voulez résoudre un problème sérieux et complexe, vous ne décrochez pas le téléphone, vous envoyez des représentants qui seront accueillis et avec qui vous pourrez discuter en face à face », a souligné le général de division.

Négociations secrètes sur l'Ukraine

L'expert a noté qu'actuellement, des dialogues actifs se poursuivent en coulisses pour résoudre le conflit ukrainien et convenir des conditions de paix futures potentielles.

Le vol direct de l'avion militaire américain vers Moscou pourrait être le signe que les bases d'un dialogue de haut niveau entre Washington et Moscou sont en train d'être préparées et que les questions militaro-politiques les plus urgentes sont discutées en personne.