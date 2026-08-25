Le Milan AC approche Manchester City pour le transfert de Jack Grealish

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Le Milan AC approche Manchester City pour le transfert de Jack Grealish

À quelques jours de la fermeture du mercato européen, le club italien du Milan AC manifeste un intérêt pour le milieu de terrain de Manchester City, Jack Grealish, afin de renforcer son secteur offensif. Selon GOAL.com, le géant italien envisage de soumettre une offre d'environ 15 millions d'euros pour le joueur anglais. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte.

Le milieu offensif né en 1995, qui a passé la saison dernière en prêt à Everton, était pressenti pour poursuivre sa carrière à Liverpool. Malgré le souhait de l'entraîneur des « Toffees », David Moyes, de conserver le joueur, les parties ne sont pas parvenues à un accord complet. En conséquence, Everton a renoncé à ce transfert.

Baisse de la valeur marchande et intérêt des clubs

Bien que la valeur marchande du joueur ait considérablement chuté ces dernières semaines, les prétendants initiaux ont commencé à perdre tout intérêt. Notamment, Liverpool a également abandonné l'idée de recruter définitivement le joueur de 30 ans. Dans ce contexte, le Milan AC tente de profiter de la situation.

Cependant, les conditions financières restent primordiales pour le club italien. La direction milanaise souhaite que le prix demandé par Manchester City soit inférieur à 10 millions de livres sterling pour conclure le transfert. Dans le cas contraire, l'accord pourrait échouer.

Les plans de Rúben Amorim et les changements d'effectif

L'entraîneur du Milan AC, Rúben Amorim, a fait du renforcement du poste d'ailier gauche une priorité avant la fermeture du mercato. Le technicien souhaite particulièrement accroître la concurrence dans cette zone et améliorer le jeu de l'équipe.

Par ailleurs, la réalisation de ce transfert pourrait dépendre de l'avenir de l'une des stars de l'équipe, Rafael Leão. Si l'ailier portugais quitte le club, il est prévu que la direction milanaise consacre des fonds plus importants au transfert de Jack Grealish. Pour l'heure, les négociations entre les parties se poursuivent.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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