Tournant inattendu de Zelensky : un nouveau plan de paix et une proposition de zone tampon

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Tournant inattendu de Zelensky : un nouveau plan de paix et une proposition de zone tampon

De nouvelles initiatives internationales ont été lancées pour mettre fin au conflit militaire en Ukraine par la voie diplomatique. La Grande-Bretagneet son influent The Times rapportent que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, en coopération avec l'administration du président américain Donald Trump et les pays européens, l'élaboration d'un nouveau plan de paix visant à mettre fin à la guerre.

Kiev affirme que, malgré les déclarations fermes de Moscou sur la poursuite des opérations militaires, les travaux sur ce document stratégique n'ont pas cessé.

Que prévoit le nouveau plan de paix ?

Les conditions principales du document en cours d'élaboration visent à réduire la tension sur le front :

  • Cessez-le-feu : Arrêt complet et simultané des attaques avec tous types d'armes ;

  • Retrait des troupes : Éloigner les unités armées russes et ukrainiennes de la ligne de front actuelle à une distance déterminée ;

  • Zone tampon : Création d'une zone de sécurité spéciale entre les deux parties pour prévenir les affrontements militaires directs.

Volodymyr Zelensky a souligné que le document n'est pas encore finalisé et que de nouvelles propositions de Washington sont attendues :

« Nous savons qu'il existe d'autres idées du côté américain. Ils attendent le moment opportun pour présenter leurs propositions. Nous attendons ces initiatives », a déclaré le dirigeant ukrainien.

Mission du Vatican et rencontre à Moscou

Les efforts diplomatiques se sont intensifiés non seulement à Kiev et Washington, mais aussi au Vatican :

  • Visite diplomatique : Le diplomate spécial du Vatican Paul Richard Gallagher s'est rendu en Russie ;

  • Négociations avec Lavrov : Une rencontre officielle entre l'émissaire du Vatican et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est prévue le 26 août. Il est attendu qu'un nouveau paquet de propositions de paix y soit présenté aux parties.

Néanmoins, The Times rappelle que Moscou a déjà rejeté à plusieurs reprises des initiatives similaires proposées par l'Occident et Kiev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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