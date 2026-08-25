Le chef de Roskosmos a déclaré que la Lune pourrait devenir une maison de secours pour l'humanité

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Le chef de Roskosmos a déclaré que la Lune pourrait devenir une maison de secours pour l'humanité

Il est fort probable que l'humanité explore la Lune à l'avenir, puis commence à coloniser Mars, estime Dmitri Bakanov, chef de Roskosmos. Selon lui, la génération actuelle pourrait être témoin des premières missions lunaires, créant une infrastructure permanente nécessaire à la survie humaine à long terme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans une interview accordée à la chaîne Telegram « Yunashev LIVE », Bakanov a déclaré qu'il considérait la Lune non seulement comme un objet scientifique, mais aussi comme un refuge potentiel pour l'humanité en cas de catastrophes naturelles ou technologiques à grande échelle sur Terre. Il a souligné que pour un tel scénario, la capacité de l'homme à vivre de manière autonome en dehors de la Terre est essentielle.

Étapes de l'exploration de la Lune et de Mars

« Qui sait ce qui arrivera sur Terre ? Quelles catastrophes technologiques et naturelles surviendront ? Il doit toujours y avoir une option de secours vers laquelle l'humanité peut « déménager ». Et il n'y a pas d'autre choix que l'espace. La première étape, c'est la Lune », a noté Dmitri Bakanov.

Selon ixbt.com, la première étape doit être la maîtrise des technologies de survie sur la Lune. En particulier, les experts doivent apprendre à fournir aux humains de l'air, de l'eau, de l'énergie et d'autres ressources pendant de longues périodes sans le soutien constant de la Terre. Cela pourrait conduire à la création de systèmes écologiques fermés plus autonomes.

La Russie participe déjà à des projets liés à la future infrastructure lunaire. En mai 2025, Roskosmos et l'Administration spatiale nationale chinoise ont signé un mémorandum de coopération pour la construction d'une centrale électrique destinée à la Station lunaire scientifique internationale.

Infrastructure spatiale et perspectives d'avenir

Après la Lune, Mars est désignée comme la prochaine grande direction de l'exploration spatiale. Dans le même temps, le chef de Roskosmos reconnaît que le niveau technologique actuel ne permet pas encore une colonisation complète d'autres corps célestes. Selon lui, le développement des technologies spatiales devrait à terme permettre la réalisation de tels projets.

Au cours de l'entretien, le chef de Roskosmos a également commenté le démantèlement du complexe de lancement destiné aux fusées « Soyuz » au centre spatial de Kourou, en Guyane française. Bakanov a qualifié la décision de démanteler l'installation d'étrange, rappelant que le complexe avait assuré des dizaines de lancements réussis et qu'il s'agissait d'une infrastructure opérationnelle.

Cependant, selon lui, l'arrêt de l'exploitation de Kourou ne prive pas la Russie de la possibilité de lancer des fusées « Soyuz ». Les fusées de cette famille continuent de décoller depuis trois cosmodromes : Baïkonour, Plessetsk et Vostotchny, le pays continuera donc de s'appuyer sur l'infrastructure de lancement existante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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