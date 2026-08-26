Un simple fil près de votre porte pourrait faire de vous une cible pour les cambrioleurs !

Des avertissements circulent sur les réseaux sociaux selon lesquels des cambrioleurs laisseraient un fil fin près des portes pour vérifier si quelqu'un est à la maison. On dit que si le fil reste en place pendant plusieurs jours, cela pourrait indiquer que les propriétaires sont absents pour une longue période.

Selon les avertissements qui circulent, les criminels peuvent laisser un fil presque invisible autour de la porte.

Si le propriétaire :

remarque le fil et l'enlève ;

ouvre et ferme la porte fréquemment ;

si sa position change, cela signifie qu'il y a quelqu'un dans la maison.

À l'inverse, si le fil reste intact pendant plusieurs jours, on suppose que la maison pourrait être vide. Il ne faut pas oublier que ces informations ne sont pour l'instant que des avertissements diffusés sur les réseaux sociaux. Néanmoins, remarquer des signes étranges ou suspects et contacter les forces de l'ordre si nécessaire est une mesure de précaution importante.