Au Royaume-Uni, un petit-fils rembourse la dette de 116 ans de son grand-père

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Au Royaume-Uni, un petit-fils rembourse la dette de 116 ans de son grand-père

Au Royaume-Uni, deux livres empruntés à une bibliothèque il y a plus d'un siècle ont été, 116 ans plus tard,, enfin restitués. Cet événement insolite est lié au long voyage des ouvrages et à l'histoire remarquable d'une famille.

Selon les bibliothèques de Conwy, O'Sullivan s'est récemment rendu à la bibliothèque de Llanrwst pour rendre deux livres. Il s'est avéré que ces ouvrages avaient été empruntés par son grand-père, Walter Griffith Owen en 1910 à l'ancienne bibliothèque publique et salle de lecture de Llanrwst.

Pour le personnel de la bibliothèque, le retour de ces livres n'est pas un événement banal, mais un moment mémorable. Ils ont considéré tenir à nouveau ces livres vieux de 116 ans et découvrir l'histoire extraordinaire de cette famille à travers eux comme un véritable honneur.

Il s'avère que Walter Griffith Owen a servi lors des deux guerres mondiales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était stationné dans la région de Conwy.

Le retour des livres après tant d'années a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont salué le geste d'O'Sullivan, qui a rapporté les livres hérités de son grand-père à la bibliothèque.

Son honnêteté et son respect pour le patrimoine familial ont été particulièrement appréciés par les internautes. Ainsi, deux simples livres empruntés en 1910 sont revenus à leur point d'origine après 116 ans d'histoire.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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