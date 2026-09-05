«J'ai le gène qui a tué ma mère» : la décision surprenante d'une femme

·6·Monde
«J'ai le gène qui a tué ma mère» : la décision surprenante d'une femme

Danielle Marple, une blogueuse de 32 ans vivant en Floride et mère de trois enfants, a pris une décision radicale pour sa vie après le décès de sa mère des suites d'un cancer. Ayant appris qu'elle était porteuse de la mutation du gène BRCA1, elle a fait retirer ses organes reproducteurs et ses seins pour réduire les risques de cancer à l'avenir.

Danielle partage son processus de rétablissement avec ses abonnés sur les réseaux sociaux après ces opérations préventives visant à sauver sa vie. Elle affirme que la raison principale de cette décision était son désir d'épargner à ses trois enfants la douleur qu'elle a elle-même vécue.

Une mutation nocive du gène BRCA1 peut augmenter considérablement le risque de développer un cancer du sein, des ovaires et d'autres types de cancers.

Danielle a subi une hystérectomie préventive ainsi qu'une double mastectomie préventive. Les interventions chirurgicales ont eu lieu en août et elle est actuellement en phase de convalescence.

La blogueuse n'avait que 7 ans lorsqu'elle a perdu sa mère. Elle a appris qu'elle était porteuse de la mutation BRCA1 à l'âge de 23 ans, mais n'a pris la décision de se faire opérer que près de dix ans plus tard.

Danielle a également publié une vidéo où elle danse avec ses drains post-opératoires. Sa vidéo a récolté plus de 20 000 mentions « j'aime ».

Elle a ajouté en légende de la vidéo : « Se faire enlever tous ses organes reproducteurs et ses seins pour se protéger du cancer qui a emporté votre mère quand vous étiez jeune est un acte de courage unique ».

La blogueuse a souligné que l'objectif principal des opérations était de réduire le risque lié à la mutation BRCA1. Elle a déclaré vouloir avant tout protéger ses trois enfants de la situation difficile qu'elle a connue lors de la perte de sa propre mère.

La décision courageuse de Danielle a reçu un accueil chaleureux de la part de ses abonnés. Ils lui ont souhaité un prompt rétablissement et ont salué sa force et son courage.

Un abonné a écrit : « J'adore cela, je vous souhaite un prompt rétablissement », tandis qu'un autre l'a qualifiée de « courageuse et incroyable » . Un autre utilisateur a également loué sa volonté de fer et son sourire constant.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump mise en circulation aux États-UnisUne pièce de 1 dollar à l'effigie de Donald Trump mise en circulation aux États-UnisAujourd'hui, 12:06Le Pentagone a introduit un dépistage de la testostérone pour les militaires, puis a fait marche arrièreLe Pentagone a introduit un dépistage de la testostérone pour les militaires, puis a fait marche arrièreAujourd'hui, 11:15Le Pentagone alloue une somme importante pour créer un missile piloté par l'intelligence artificielleLe Pentagone alloue une somme importante pour créer un missile piloté par l'intelligence artificielleAujourd'hui, 10:58« Ne tirez pas sur Moscou et Kiev » : les États-Unis exigent une trêve lors de la visite des représentants de Trump« Ne tirez pas sur Moscou et Kiev » : les États-Unis exigent une trêve lors de la visite des représentants de TrumpAujourd'hui, 10:23Tragédie sans précédent : 7 000 décès en France dus à une canicule anormaleTragédie sans précédent : 7 000 décès en France dus à une canicule anormaleAujourd'hui, 10:17Scène surréaliste au Parlement : une députée de la Diète polonaise aboie à la tribuneScène surréaliste au Parlement : une députée de la Diète polonaise aboie à la tribuneAujourd'hui, 10:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago