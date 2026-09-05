«J'ai le gène qui a tué ma mère» : la décision surprenante d'une femme

Danielle Marple, une blogueuse de 32 ans vivant en Floride et mère de trois enfants, a pris une décision radicale pour sa vie après le décès de sa mère des suites d'un cancer. Ayant appris qu'elle était porteuse de la mutation du gène BRCA1, elle a fait retirer ses organes reproducteurs et ses seins pour réduire les risques de cancer à l'avenir.

Danielle partage son processus de rétablissement avec ses abonnés sur les réseaux sociaux après ces opérations préventives visant à sauver sa vie. Elle affirme que la raison principale de cette décision était son désir d'épargner à ses trois enfants la douleur qu'elle a elle-même vécue.

Une mutation nocive du gène BRCA1 peut augmenter considérablement le risque de développer un cancer du sein, des ovaires et d'autres types de cancers.

Danielle a subi une hystérectomie préventive ainsi qu'une double mastectomie préventive. Les interventions chirurgicales ont eu lieu en août et elle est actuellement en phase de convalescence.

La blogueuse n'avait que 7 ans lorsqu'elle a perdu sa mère. Elle a appris qu'elle était porteuse de la mutation BRCA1 à l'âge de 23 ans, mais n'a pris la décision de se faire opérer que près de dix ans plus tard.

Danielle a également publié une vidéo où elle danse avec ses drains post-opératoires. Sa vidéo a récolté plus de 20 000 mentions « j'aime ».

Elle a ajouté en légende de la vidéo : « Se faire enlever tous ses organes reproducteurs et ses seins pour se protéger du cancer qui a emporté votre mère quand vous étiez jeune est un acte de courage unique ».

La blogueuse a souligné que l'objectif principal des opérations était de réduire le risque lié à la mutation BRCA1. Elle a déclaré vouloir avant tout protéger ses trois enfants de la situation difficile qu'elle a connue lors de la perte de sa propre mère.

La décision courageuse de Danielle a reçu un accueil chaleureux de la part de ses abonnés. Ils lui ont souhaité un prompt rétablissement et ont salué sa force et son courage.

Un abonné a écrit : « J'adore cela, je vous souhaite un prompt rétablissement », tandis qu'un autre l'a qualifiée de « courageuse et incroyable » . Un autre utilisateur a également loué sa volonté de fer et son sourire constant.