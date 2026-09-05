Match nul disputé à Kokand : « Kokand-1912 » et « Dinamo » font match nul 1:1

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Match nul disputé à Kokand : « Kokand-1912 » et « Dinamo » font match nul 1:1

Superliga d'OuzbékistanDans le cadre de la 20e journée, le club « Kokand-1912 » a accueilli le « Dinamo » de Samarcande à domicile. Le duel entre les locaux, cherchant à s'éloigner de la zone de relégation, et les visiteurs, visant à consolider leur place dans le top 10, a été intense et s'est soldé par un match nul 1:1.

Le but de Nimeli et la réponse rapide de Radayev : Le scénario du match

Le sort de la rencontre s'est joué sur des actions décisives autour de la pause :

  • But avant la mi-temps : À la 43e minute, une attaque tranchante des locaux a porté ses fruits : sur un centre d'Egor Kondratyuk, l'attaquant étranger Silvanus Nimeli a ouvert le score pour Kokand.

  • L'égalisation de Radayev : Les locaux n'ont pas pu conserver leur avantage très longtemps. En début de seconde période, à la 51e minute, Artyom Radayev a égalisé après une passe décisive du milieu de terrain du « Dinamo », Tigran Avanesyan.

  • Une lutte acharnée sur le terrain : L'intensité du match s'est reflétée dans les cartons : en première période, Marko Stanojević (12e) et Jasur Haydarov (35e) ont été avertis côté Samarcande.

Rotations tactiques et points cruciaux au classement

En seconde période, les staffs techniques des deux équipes ont procédé à plusieurs changements pour tenter d'arracher la victoire :

  • Remplacements en nombre : Le « Dinamo » a effectué trois changements simultanés à la 66e minute (Khaydarevich, Khudayberdiyev, Abdullayev), avant de faire entrer les expérimentés Farhod Nasimov et Abdusalomov en fin de match. Les locaux ont également tenté d'accentuer la pression en faisant entrer du sang neuf.

  • Le « Dinamo » consolide sa 9e place : Grâce à ce match nul, les joueurs de Samarcande atteignent 27 points et restent à la 9e place du classement.

  • Le « Kokand-1912 » remonte à la 13e place : Ce point précieux permet à Kokand de porter son total à 20 points et de grimper à la 13e place du championnat.

Selon vous, ce match nul 1:1 est-il plus bénéfique pour le « Kokand-1912 », qui a laissé échapper la victoire devant ses supporters, ou pour le « Dinamo », qui repart avec un point d'un déplacement difficile ? Comment évaluez-vous les chances de ces équipes pour la fin de la Superliga ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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