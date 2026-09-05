Les performances brillantes et prolifiques d'Eldor Shomurodov, capitaine et meilleur buteur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, en Süper Lig turque, attirent l'attention des experts locaux et internationaux. Un grand buzz entoure l'attaquant ouzbek, qui fait preuve d'un véritable talent de buteur en marquant lors de quatre journées consécutives avec l'Istanbul Başakşehir. à Galatasaray Après le derby dramatique (2-3) contre Galatasaray, des experts turcs renommés ont suggéré à la direction du champion en titre de recruter d'urgence Eldor Shomurodov pour remplacer Victor Osimhen, blessé.

Bataille de buts dans le derby et blessure d'Osimhen : comment la sensation est-elle née ?

Le derby d'Istanbul est entré dans l'histoire non seulement pour son résultat serré, mais aussi pour le duel entre les deux meilleurs attaquants du championnat :

Le duel des deux stars : Dans le match remporté 3-2 par Galatasaray, tant Victor Osimhen qu'Eldor Shomurodov ont marqué les premiers buts de leurs équipes respectives ;

Record de la saison : Depuis le début de la Süper Lig, seuls ces deux attaquants, Osimhen et Shomurodov, ont réussi à marquer lors des quatre premières journées ;

La star nigériane sur la touche : Au cours du match, Osimhen a subi une blessure grave et a dû quitter le terrain dès la première mi-temps ;

Inquiétude avant la Ligue des champions : La blessure d'Osimhen, ciblé par des clubs fortunés d'Europe et d'Arabie saoudite et dont le départ est attendu, pose un problème inattendu à Galatasaray avant des matchs cruciaux en Ligue des champions et en championnat national.

« Prêtez Eldor immédiatement ! » : Recommandations d'experts et confirmation de la presse nigériane

Suite à cette situation, une grande discussion sur les transferts a débuté dans les médias turcs et étrangers :

L'appel ouvert de Levent Tüzemen : A Spor Le commentateur vedette et expert en football de la chaîne A Spor, Levent Tüzemen, s'est adressé aux patrons de Galatasaray, suggérant de recruter immédiatement en prêt Eldor Shomurodov, seul candidat capable de remplacer la star nigériane ;

Sous les projecteurs de la presse nigériane : Cette nouvelle a également provoqué une grande résonance dans le pays d'Osimhen — le prestigieux journal nigérian Daily Post a officiellement confirmé que Galatasaray s'intéresse sérieusement à l'option du buteur ouzbek ;

La perspective du mercato hivernal : Selon les règles du marché des transferts, il faudra attendre le mercato hivernal pour réaliser cette transaction, mais les bases des négociations pourraient être posées dès maintenant.

Des statistiques qui ont stupéfié la Turquie : les chiffres irrésistibles de Shomurodov

Eldor Shomurodov a dépassé la phase d'adaptation au championnat turc et est devenu la star principale de la ligue :

Vainqueur du « Soulier d'or » : La saison dernière, prêté par la Roma, Eldor a marqué 22 buts en 34 matchs de Süper Lig, devenant le meilleur buteur du championnat aux côtés de Paul Onuachu ;

Un leader acheté définitivement : Le contrat du joueur ouzbek, qui a propulsé Başakşehir à la 5e place du classement, a été racheté cet été et il a entamé la nouvelle saison avec force, marquant 4 buts en 4 matchs ;

Frais de transfert élevés : Bien que des clubs comme Trabzonspor, ainsi que des clubs saoudiens et russes, aient manifesté un intérêt sérieux pour l'attaquant ouzbek, les accords n'ont pas abouti en raison du prix de transfert élevé fixé par Başakşehir.

Selon vous, Eldor Shomurodov peut-il rejoindre un géant européen comme Galatasaray et remplacer pleinement Victor Osimhen, blessé ? Başakşehir laissera-t-il partir son leader chez son rival direct de la ville ? Laissez vos avis dans les commentaires !