Sogdiana écrase Mash'al 5-2 à domicile

Superligue d'OuzbékistanDans le cadre de la 20e journée, le match disputé à Jizzakh a offert aux fans de football un véritable festival de buts. Sogdiana a accueilli l'équipe de Mash'al Muborak sur son terrain et a remporté une victoire large et convaincante sur le score de 5-2. Le doublé de Zabihillo Orinboev et l'activité des leaders ont permis aux locaux de récolter 3 points précieux et de grimper au classement.

Pression offensive en première mi-temps et récital d'Orinboev

La rencontre a débuté par une forte pression des locaux dès les premières minutes :

But rapide à la 4e minute : Dès l'entame du match, Zabihillo Orinboev a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux joueurs de Jizzakh ;

Ivanovic creuse l'écart : À la 33e minute, le légionnaire Filip Ivanovic a profité d'une faille dans la défense adverse pour porter le score à 2-0 ;

Doublé d'Orinboev : Peu après, à la 40e minute, Zabihillo Orinboev a inscrit son deuxième but de la rencontre, alourdissant le score (3-0) ;

La réponse de Muborak : Passant à l'offensive, Mash'al a réduit l'écart une minute plus tard (41e) grâce à Makhmud Juraboev, portant le score à 3-1 à la pause.

Seconde mi-temps : Doriev, Boltaboev et la confirmation de la victoire

Après la pause, Sogdiana a maintenu son initiative :

Les frappes finales de Doriev et Boltaboev : À la 51e minute, Ljupcho Doriev a marqué le quatrième but, puis à la 66e minute, Jamshid Boltaboev a trompé le gardien adverse une nouvelle fois pour porter le score à 5-1 ;

Le but de consolation de Murtozaev : Entré en jeu, Humoyun Murtozaev a inscrit le deuxième but de Mash'al à la 71e minute, scellant le score final (5-2) ;

Rotation d'effectif et contrôle : Ayant assuré une large avance, le staff technique de Jizzakh a fait tourner son effectif en fin de match, donnant du temps de jeu aux remplaçants.

Classement : Sogdiana remonte, Mash'al en crise profonde

Le résultat de ce match a eu un impact significatif sur la position des deux équipes :

Le club de Jizzakh à la 10e place : Après cette éclatante victoire, Sogdiana porte son total à 27 points, s'éloignant de la zone rouge pour atteindre la 10e place du classement ;

La place dangereuse pour Mash'al : Avec seulement 4 points après 20 journées, le club de Muborak reste au fond du classement, rendant sa mission de maintien encore plus complexe.

Selon vous, cette victoire 5-2 de Sogdiana est-elle le signe d'un réveil complet de l'équipe lors de la seconde moitié de saison ? Mash'al parviendra-t-il à trouver la force de sortir de cette situation difficile ? Laissez vos avis en commentaires !