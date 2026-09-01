Des experts ont créé un nouveau système de refroidissement sans électricité

Des spécialistes de centres de recherche de premier plan en Allemagne et au Japon ont développé une technologie de refroidissement radicalement nouvelle qui ne nécessite ni moteur électrique ni compresseurs traditionnels. Comme le rapporte Ixbt.com, cette innovation permet de convertir directement l'énergie thermique en froid et pourrait être utilisée à l'avenir dans divers appareils électroniques et véhicules. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet unique est le fruit des efforts des scientifiques de l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) et de l'Université de Tsukuba. Les chercheurs soulignent qu'il s'agit du premier système de refroidissement élastocalorique à l'état solide au monde, capable de fonctionner directement grâce à la chaleur sans alimentation électrique supplémentaire.

Comment fonctionne le système

La structure principale du dispositif révolutionnaire se compose de deux films ultra-fins en alliage nickel-titane à mémoire de forme. Le premier film, d'une épaisseur de seulement 22 mkm, agit comme un moteur thermique. Lorsqu'il est chauffé, ce composant se contracte et convertit l'énergie thermique disponible en force mécanique.

La force mécanique générée est utilisée pour étirer le second film, d'une épaisseur de 26,5 mkm. Fabriqué dans un alliage super-élastique, ce second élément est directement responsable du processus de refroidissement. Lorsque la charge et la structure du matériau changent, une baisse soudaine de sa température est observée.

Résultats des tests et perspectives d'avenir

Lors de l'expérience, le prototype testé a permis de réduire la température de l'objet refroidi d'environ 4 degrés grâce à un chauffage de la partie motrice jusqu'à 86 degrés. Dans le film élastocalorique lui-même, la différence de température a atteint près de 13 degrés. Les scientifiques notent que le système a conservé sa pleine capacité de fonctionnement même dans des conditions où la température de la source atteignait 130 degrés.

Théoriquement, la technologie de refroidissement élastocalorique a le potentiel d'atteindre jusqu'à 84 % de l'efficacité maximale possible. Cependant, il ne s'agit pour l'instant que d'un prototype confirmant les capacités de la technologie, qui ne peut pas encore remplacer immédiatement les réfrigérateurs ou climatiseurs domestiques classiques.

À l'avenir, les chercheurs prévoient d'augmenter considérablement la puissance du système en combinant plusieurs de ces films en parallèle. Selon les experts, cette technologie pourrait jouer un rôle important dans le refroidissement efficace des processeurs (CPU) grâce à la chaleur qu'ils dégagent eux-mêmes, ainsi que dans la protection contre la surchauffe de l'électronique de puissance des véhicules électriques.