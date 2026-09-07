Drame à la 90+2e minute : La Juventus arrache le nul face au Milan

Photo : © Valerio Pennicino

Le choc principal et crucial de la 3e journée de Serie A a offert tout le suspense attendu par les fans à Turin. Le duel intense entre la Juventus et le Milan à l'Allianz Stadium s'est soldé par un match nul 1-1. Alors qu'ils menaient au score et tenaient presque la victoire à l'extérieur, les visiteurs ont concédé un but à la 90+2e minute, dans le temps additionnel, laissant échapper les trois points. Fait notable, les deux buts ont été inscrits par des remplaçants lancés par les entraîneurs.

Le duel des « jokers » : Le but de Cissé et le retournement de situation de Gatti dans les dernières secondes

Le sort du match a été scellé par les joueurs entrés en jeu en seconde période :

Le but surprise de Cissé : Après une première période tendue et prudente, l'attaquant du Milan, Cissé, entré à la 61e minute, a trouvé le chemin des filets sept minutes plus tard, à la 68e minute, trompant Vicario pour ouvrir le score (0-1) ;

L'audace d'Amorim et le salut de Gatti : En fin de match, à la 89e minute, Federico Gatti, entré à la place de Celik, est devenu le sauveur de la Juventus en seulement trois minutes : à la 90+2e minute, il a propulsé le ballon dans les cages gardées par Maignan, faisant trembler l'Allianz Stadium (1-1) ;

Explosion d'émotions et sanction à la 90+6e minute : Lors des tensions des dernières secondes, les buteurs Gatti et Cissé ont écopé d'un carton jaune suite à une altercation.

Échecs tactiques et choc des stars sur le terrain

Les deux staffs techniques ont démontré des plans tactiques solides tout au long de la rencontre :

La bataille du milieu de terrain : Pour la Juventus, le duo Locatelli et Luiz a livré un combat acharné contre le milieu de terrain milanais dirigé par l'expérimenté meneur de jeu Luka Modrić et Yunus Musah ;

Le triple changement de Spalletti : L'entraîneur du Milan a réussi à augmenter considérablement le rythme du jeu en faisant entrer simultanément Cissé, Chukwueze et Loftus-Cheek dès la 61e minute ;

La pression incessante de la Juventus : Les assauts répétés des Turinois via Kolo Muani, Conceição et Zhegrova, entré en jeu, ont fini par payer, sauvant les hôtes d'une défaite inévitable.

Situation au classement : La course aux leaders et un équilibre à 7 points

Ce match nul a intensifié la lutte des deux géants italiens pour les premières places :

Égalité de points : Les deux clubs ont réussi à accumuler 7 points après les 3 premières journées de la saison ;

Différence de buts : Selon les critères de départage, l'équipe d'Amorim occupe la 4e place du classement, tandis que les protégés de Spalletti se situent au 5e rang.

Serie A. 3e journée. Feuille de match officielle

Juventus — Milan 1:1

6 septembre, Allianz Stadium

Buts : Gatti (90+2) — Cissé (68).

Juventus : Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik (Gatti, 89), Luiz (Woltemade, 75), Locatelli, González (Koopmeiners, 64), Alaybegovic (Boga, 64), Conceição (Zhegrova, 89), Kolo Muani.

Milan : Maignan, Gila (Terracciano, 88), de Winter, Pavlović, Estupiñán, Moreira (Cissé, 61), Modrić (Jashari, 82), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61), Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61), Ramos.

Avertissements : Estupiñán (79), de Winter (90+2), Gatti (90+6), Cissé (90+6).

Selon vous, la Juventus a-t-elle montré un véritable caractère de champion dans les dernières secondes, ou le Milan a-t-il perdu 3 points tout faits à cause d'une erreur tactique grossière ? Quelle équipe voyez-vous remporter le Scudetto cette saison ? Laissez vos avis en commentaires !