Conflit diplomatique avec Berlin : la Russie réagit vivement à la décision de l'Allemagne

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Conflit diplomatique avec Berlin : la Russie réagit vivement à la décision de l'Allemagne

Les relations diplomatiques entre Moscou et Berlin ont atteint un point critique. Les autorités allemandes, alléguant l'implication de Moscou dans un incident à l'aéroport de Leipzig, ont suspendu les activités du Consulat général de Russie à Bonn ainsi que celles de la Maison de la culture et des sciences de Russie à Berlin. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle le 2 septembre, qualifiant cette décision allemande de « provocation ouverte » et avertissant que des mesures de rétorsion fermes seraient prises contre Berlin.

Un diplomate allemand convoqué au ministère russe des Affaires étrangères

À la suite de ce conflit, le chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne en Russie, Bernd Finke, a été convoqué d'urgence au ministère russe des Affaires étrangères. Lors de l'entretien avec le diplomate, Moscou a fermement rejeté toutes les allégations de Berlin :

  • La partie russe a qualifié de totalement inventées et infondées les tentatives de lier Moscou à l'incident présumé survenu à l'aéroport de Leipzig ;

  • La décision de fermer le Consulat général à Bonn et le centre culturel à Berlin a été jugée comme une nouvelle étape visant à détruire complètement les fondations des relations bilatérales construites par plusieurs générations de diplomates ;

  • Il a été souligné que Berlin a délibérément choisi la voie de l'escalade, et il a été officiellement notifié que ces actions ne resteraient pas sans réponse et que Moscou prendrait des mesures décisives.

Crise intérieure et accusations extérieures : l'objection de Poutine à Merz

Commentant les récentes actions de Berlin, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a souligné que derrière cette agressivité de la politique étrangère allemande se cachent de graves problèmes internes au pays.

Selon Poutine, les déclarations et décisions anti-russes surviennent dans un contexte de baisse du niveau de vie de la population allemande et de chute brutale de la confiance envers le chancelier fédéral Friedrich Merz Il a souligné que l'actuelle direction allemande, au lieu de défendre ses intérêts nationaux, les brade. L'objectif principal de l'accusation de « guerre hybride » contre Moscou serait de justifier auprès de la population allemande les difficultés économiques du pays et la politique de confrontation avec la Russie.

La rupture des liens culturels et consulaires entre Berlin et Moscou reste l'un des points les plus bas de l'histoire des relations diplomatiques entre les deux grandes puissances.

Selon vous, cette tension diplomatique entre l'Allemagne et la Russie mènera-t-elle à une rupture totale des relations, ou Berlin et Moscou parviendront-ils à trouver une voie de compromis ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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