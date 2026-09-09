Les États-Unis se préparent à une éventuelle rencontre avec des extraterrestres

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Les États-Unis se préparent à une éventuelle rencontre avec des extraterrestres

Les services spéciaux américains ont élaboré un plan d'action en cas d'apparition d'extraterrestres. Cette information a été communiquée à des scientifiques américains lors d'une réunion avec la direction des services de renseignement. De plus, les États-Unis souhaitent occuper une position de leader mondial dans l'établissement de contacts futurs avec des extraterrestres, selon le journal Bild.

Il est rapporté que cette réunion au bureau du directeur du renseignement national a eu lieu. Des représentants des services spéciaux y ont accueilli les membres d'un conseil scientifique créé par le gouvernement pour étudier les OVNIS.

Ce conseil comprend la psychologue Dr Jennie Vilhauer, l'astronome de l'Université Harvard, le professeur Avi Loeb ainsi que le professeur chercheur en immunologie Garry Nolan . Après la réunion, Vilhauer a partagé sur la plateforme en ligne Substack des informations concernant le plan potentiel du gouvernement américain lié à l'apparition d'extraterrestres.

Vilhauer souligne que l'existence d'un tel plan ne signifie pas que le gouvernement américain reconnaît l'existence d'extraterrestres. Cela ne signifie pas non plus que les autorités de Washington se préparent à faire une telle déclaration.

Cependant, selon la psychologue, le gouvernement américain prend cette éventualité très au sérieux. Elle souligne que ce fait en soi est d'une grande importance.

« Rien que cela est d'une grande importance », a déclaré la psychologue.

Selon l'évaluation de Vilhauer, en cas de premier contact avec des extraterrestres, les conséquences pourraient être extrêmement graves. Il est donc nécessaire d'élaborer des mesures de réponse coordonnées et convenues à l'avance pour une telle situation d'urgence.

Parallèlement, la psychologue n'a pas révélé les détails précis du plan. Par exemple, elle n'a pas fourni d'informations sur les situations dans lesquelles le plan serait activé, ni sur les mesures qui seraient prises par quelles agences gouvernementales. Par conséquent, la plupart de ces questions restent inconnues du public pour le moment.

Selon Vilhauer, il est nécessaire de se préparer sérieusement aux conséquences potentielles si l'existence d'extraterrestres était confirmée. Ce processus devrait impliquer non seulement les services spéciaux, mais aussi des représentants de divers secteurs de la société.

En particulier, les policiers, les enseignants, les professionnels de la santé, les experts en santé mentale, les chefs religieux, le personnel de la protection civile ainsi que les représentants des autorités locales doivent être préparés à une telle éventualité.

En outre, la création de centres d'aide fiables est considérée comme l'une des tâches importantes. Ces centres seraient nécessaires pour fournir au public des informations fiables et compréhensibles, ainsi que pour offrir un soutien à long terme aux personnes dont la vision du monde est bouleversée ou qui ressentent de la peur ou de l'anxiété.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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