La technologie DLSS 5 testée sur MacBook Pro

Une expérience intéressante et inattendue a été réalisée dans le monde de la technologie. Comme l'a rapporté précédemment ixbt.com, des passionnés ont réussi à faire fonctionner la technologie DLSS 5 basée sur l'AI sur une carte graphique Radeon RX 9070 XT. Cette fois, une tentative similaire a été testée sur les ordinateurs portables d'Apple, plus précisément sur des MacBook Pro. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un utilisateur de la plateforme Reddit, surnommé AnyPomelo3352, a réussi à activer la fonction de rendu neuronal sur son MacBook Pro équipé d'une puce Apple M5 Pro. Le résultat de l'opération a montré que la technologie remplit sa fonction et est capable de modifier l'image. Cependant, comme le soulignent les experts, il est pour l'instant impossible d'appliquer ce processus dans la vie réelle ou pour un usage quotidien.

Performances et problèmes majeurs

L'expérience pratique a montré que lors du traitement d'image par l'AI, les performances chutent drastiquement. En particulier, la fréquence d'images dans les jeux est tombée à seulement deux images par seconde. De plus, la latence du système a grimpé jusqu'à 240 ms, ce qui est totalement inadapté à toute expérience de jeu moderne.

Il est peu probable qu'une solution à ce problème sérieux soit trouvée dans un avenir proche. Selon les experts, la cause principale est liée à l'architecture des processeurs Apple. Plus précisément, les puces Apple affichent des performances très faibles en mode FP8, sur lequel repose la technologie DLSS 5.

Architecture et limites techniques

À titre de comparaison, le processeur Apple M5 Pro ne peut fournir que 28 TOPS (trillions d'opérations par seconde) en mode FP8. Pour comparer, même une carte graphique plus modeste comme la NVIDIA RTX 5050 atteint 105 TOPS.

Cet écart montre que l'architecture graphique des ordinateurs portables Apple n'est pas adaptée au traitement des technologies de jeu basées sur l'AI. Par conséquent, l'utilisation de telles fonctions sur les appareils Apple reste pour l'instant limitée à une expérience technique et à un intérêt de curiosité.