Trump a offert 155 000 dollars à quatre de ses assistants

·14·Monde
Trump a offert 155 000 dollars à quatre de ses assistants

Il a été révélé que le président américain Donald Trump a offert un total de 155 000 dollars à quatre de ses proches assistants à la Maison-Blanche à l'occasion des fêtes. Ces informations figurent dans les déclarations financières récemment publiées par les employés.

Selon celles-ci, l'assistante exécutive du président Natalie Harp, la conseillère en communication Margo Martin et la directrice adjointe des opérations du Bureau ovale Chamberlain Harrisont chacune reçu 45 000 dollars. Le directeur Walt Nauta a quant à lui reçu 20 000 dollars.

Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que Trump a l'habitude d'offrir des cadeaux à ses proches et à certains employés pour Noël depuis des années. Il a souligné que ces sommes ne sont pas liées aux fonctions officielles des employés.

Parmi les employés, Natalie Harp, connue comme l'une des plus proches de Trump, est célèbre pour imprimer des informations importantes pour le président. Margo Martin, quant à elle, aide Trump dans ses activités médiatiques depuis son premier mandat.

Walt Nauta était auparavant l'assistant personnel de Trump. Il a été inculpé en 2023 dans l'affaire des documents classifiés liés à Trump, mais les charges retenues contre lui ont été abandonnées par la suite.

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