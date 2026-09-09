Xiaomi présente la nouvelle génération de pompe automatique Mijia Air Pump 3

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Xiaomi présente la nouvelle génération de pompe automatique Mijia Air Pump 3

La marque Xiaomi a annoncé son nouveau gadget pratique : la pompe de poche Mijia Air Pump 3. Grâce à ses dimensions compactes et ses performances élevées, cet appareil est destiné à devenir un assistant indispensable pour les propriétaires de voitures, les cyclistes et les amateurs de loisirs actifs. Selon ixbt.com, la nouvelle pompe présente plusieurs améliorations techniques importantes par rapport aux modèles de génération précédente, tout en conservant un prix abordable pour les acheteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Actuellement, ce produit est proposé sur les plateformes Xiaomi Mall et Xiaomi Youpin dans le cadre d'une campagne de financement participatif. Lors de la phase initiale, les participants peuvent l'acheter pour 179 yuans, tandis que son prix de vente conseillé ultérieur sera de 199 yuans. La combinaison d'un prix attractif et de fonctionnalités modernes stimule fortement la demande pour ce gadget.

Capacités techniques et efficacité

La pompe de nouvelle génération est équipée d'un cylindre en lithium de 21 mm et d'un puissant moteur électrique capable de générer une pression allant jusqu'à 150 PSI. Le fabricant souligne que, par rapport au modèle Mi Air Pump 2, la vitesse de gonflage a augmenté de 25 %. Par exemple, il ne faut que 6 minutes pour gonfler un pneu de voiture standard de 205/55 R16 de 0 à 2,5 bars.

Pour le confort des utilisateurs, six modes de fonctionnement spéciaux sont intégrés. Ils permettent de gonfler facilement des pneus de voiture, de moto, de vélo, de trottinette électrique et divers ballons. Un mode manuel est également disponible, permettant à l'utilisateur de définir la pression souhaitée ; la pompe s'arrête automatiquement une fois la valeur atteinte.

Sécurité et autonomie

Afin d'assurer la précision de l'appareil, un capteur numérique effectue des mesures avec une précision de ±1 PSI. La fonction d'étalonnage automatique, qui s'active au démarrage, garantit un fonctionnement correct même en haute altitude. La nouvelle soupape de sécurité permet de gonfler et de dégonfler simultanément, facilitant un réglage précis de la pression.

L'autonomie du gadget est assurée par deux batteries au lithium d'une capacité de 2500 mAh. Selon Xiaomi, une batterie pleine permet de gonfler jusqu'à 10 pneus de voiture avec une seule charge. Le boîtier dispose d'un écran affichant le processus en temps réel ainsi qu'une lampe LED avec des modes continu et SOS. Le kit comprend une valve française, une aiguille, un adaptateur rapide et une housse de rangement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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