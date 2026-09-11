La prochaine étape du tour médiatique des BRICS à travers l'Inde a été la légendaire ville d'Agra. Devant le majestueux Taj Mahal, l'une des sept merveilles du monde et le sommet architectural de l'empire moghol, on ressent une fierté et une émotion particulières, non pas en tant que simple touriste, mais en tant que représentant d'un peuple lié à ce grand héritage.

L'atmosphère ici, le souffle des siècles imprégné dans les pierres et les récits vivants des historiens locaux laissent une impression bien plus profonde que n'importe quelle information livresque.

Un testament d'amour et de deuil éternel

Le Taj Mahal n'est pas seulement un mausolée, c'est le reflet d'une tragédie amoureuse dans le marbre blanc. L'épouse bien-aimée de l'empereur Shah Jahan, Mumtaz Mahal, est décédée dans des conditions difficiles à l'âge de 39 ans, alors qu'elle donnait naissance à leur 14e enfant.

Avant de mourir, la princesse a laissé trois volontés à l'empereur :

Être aimant envers leurs enfants et les prendre sous sa protection ;

Ne pas se remarier ;

Construire un mausolée sans égal au monde pour sceller leur amour pour l'éternité.

Dévasté par la perte de sa femme bien-aimée, Shah Jahan, âgé de 41 ans, s'est enfermé dans une chambre sombre pendant 40 jours pour porter le deuil. Selon les légendes, lorsqu'il en est sorti, ses cheveux noirs étaient devenus blancs en une nuit et il a passé le reste de sa vie vêtu uniquement de blanc.

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Le Chahar Bagh paradisiaque et les pavillons au bord de l'eau

En franchissant la porte principale, un immense tapis vert « Chahar Bagh » et ses canaux d'eau divisés en quatre s'ouvrent devant vous. Des pavillons jumeaux, le « Jal Mahal » (Palais de l'eau), construits entre 1631 et 1648, se dressent le long des canaux est et ouest menant au bassin en forme de lotus au centre.

Ces anciens pavillons à trois arches, créés en grès rouge et surmontés de dômes en marbre blanc, confèrent au complexe non seulement une perfection architecturale, mais aussi un microclimat unique offrant fraîcheur et ombre dans le climat chaud.

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Quand les pierres parlent : Pietra Dura et le marbre qui s'anime à la lumière du jour

Du socle au dôme, le mausolée a été construit en marbre blanc rare de Makrana. Ces pierres ont été transportées depuis des carrières situées à 340 kilomètres d'Agra par des milliers de chameaux, d'éléphants et de charrettes.

Les caractéristiques uniques de ce marbre sont étonnantes :

Il change de couleur selon le moment de la journée : rose pâle à l'aube, il brille d'un blanc laiteux sous le soleil de midi, et dégage un éclat argenté mystérieux le soir et lors des nuits de pleine lune.

Le miracle de la Pietra Dura (incrustation) : les fleurs et motifs sur les murs ne sont pas peints. Le marbre blanc a été sculpté et incrusté avec art de pierres précieuses provenant des quatre coins du monde : corail rouge, turquoise, lapis-lazuli, jaspe et malachite.

Secret dynastique : Il existe un mortier qui a si bien fixé ces pierres au marbre qu'après près de 400 ans, aucune pierre ne s'est détachée. Cette recette secrète d'art et de colle s'est transmise de père en fils au sein d'une seule famille d'artisans pendant des siècles.

Изоҳ: Муаззам Тожмаҳалнинг марказий қисми. Оппоқ Макрана мармари қуёш нурида бетакрор жилваланади.

Une ingénierie incroyable : risque sismique et proportion optique

Si vous regardez attentivement les quatre immenses minarets à côté du bâtiment central du Taj Mahal, vous remarquerez qu'ils ne sont pas droits, mais délibérément inclinés vers l'extérieur. C'est le génie des ingénieurs moghols : ils ont été calculés avec précision pour qu'en cas de fort séisme, les minarets tombent vers l'extérieur et non sur le majestueux dôme central.

L'équilibre architectural a été strictement maintenu dans le complexe : une mosquée en grès rouge se dresse à gauche du mausolée, tandis qu'un bâtiment d'accueil a été construit à droite pour compléter la proportion visuelle (symétrie).

Aujourd'hui, ce monument historique unique est protégé comme la prunelle des yeux. Chaque visiteur montant sur la plateforme en marbre blanc reçoit des surchaussures spéciales, et la propreté écologique est strictement contrôlée dans la zone du monument.

Ce monument majestueux, où reposent Shah Jahan et Mumtaz Mahal au bord de la rivière Yamuna, continue d'émerveiller le monde entier, même après des siècles. Ressentir que nos propres racines sont étroitement liées à une civilisation et à un génie architectural aussi grands nous procure une fierté infinie.

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