«Il n'y aura aucune pitié pour ces gens.» Sadyr Japarov appelle à punir les «ennemis du peuple»

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«Il n'y aura aucune pitié pour ces gens.» Sadyr Japarov appelle à punir les «ennemis du peuple»

Le président du Kirghizistan, Sadyr Japarov, a exigé, selon ses propos, de punir sévèrement les individus qui, financés par des forces extérieures, tentent de déstabiliser la situation dans le pays.

Le dirigeant kirghize a déclaré cela le 29 août à Bichkek lors d'une inspection de garnison impliquant les forces de sécurité chargées d'assurer la sécurité du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et des VIe Jeux mondiaux nomades.

«Nous devons punir sévèrement la minorité d'ennemis du peuple parmi nous qui, influencés par des forces extérieures et recevant des fonds de leur part, tentent de déstabiliser le pays et de semer la panique parmi la population. Il n'y aura aucune pitié pour de telles personnes», a déclaré Sadyr Japarov.

Le président a souligné que l'une des conditions fondamentales du développement du pays est une «discipline de fer» et a exigé un haut niveau de professionnalisme et de responsabilité de la part des membres des forces de sécurité.

Japarov a également noté que la base matérielle et technique des forces de l'ordre a été renforcée, que les salaires des employés ont été augmentés, que les mesures de soutien social ont été élargies et que des technologies numériques ont été introduites.

Des policiers font une démonstration dans la rue devant un groupe d'hommes en costume.

Auparavant, le gouvernement kirghize avait annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans le pays à la veille du sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai et des VIe Jeux mondiaux nomades.

Les VIe Jeux mondiaux nomades se tiendront au Kirghizistan du 31 août au 6 septembre. Près de 3 000 athlètes de plus de 100 pays devraient participer aux compétitions. Le programme des jeux est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Le sommet des chefs d'État de l'OCS devrait se tenir à Bichkek du 30 août au 1er septembre.

Actuellement, l'OCS comprend 10 pays : la Biélorussie, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

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