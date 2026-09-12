Un enfant de 5 ans sauvé par un drone dans le Minnesota

Dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, un drone de la police a aidé à sauver la vie d'un enfant de 5 ans qui risquait de se noyer après être tombé dans un étang. C'est ce qu'a rapporté CBS News.

L'incident s'est produit dans la ville de Saint Paul. Un citoyen ayant vu l'enfant en difficulté dans l'eau a immédiatement appelé le 911. Les policiers ont déployé un drone stocké dans une station d'accueil spéciale.

Le drone est arrivé sur les lieux environ deux minutes avant les policiers, fournissant des informations précises sur la localisation et l'état de l'enfant. Les agents sont ensuite entrés dans l'eau pour secourir l'enfant en toute sécurité.

Selon la police, l'enfant est autiste et avait quitté son domicile sans que ses proches ne s'en aperçoivent. L'enfant a été conduit à l'hôpital pour un examen et aucune blessure n'a été constatée.