Le Samsung Galaxy A08 est disponible : batterie 6000 mAh et appareil photo 50 MP

·4·Technologie
Le Samsung Galaxy A08 est disponible : batterie 6000 mAh et appareil photo 50 MP

Le nouveau modèle d'entrée de gamme de Samsung, Samsung Galaxy A08 , a été mis en vente avant sa présentation officielle. Selon ixbt.com, l'appareil est apparu dans le catalogue d'une boutique en ligne aux Émirats arabes unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Pour l'instant, seule la version de base avec 4 GB de RAM et 64 GB de stockage est disponible sur le marché des EAU. Il est proposé au prix d'environ 625 dirhams, soit 170 USD. Ce tarif rend l'appareil particulièrement accessible et attractif pour le grand public.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités principales

Ce nouveau modèle apporte plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Le Samsung Galaxy A08 est équipé d'un grand écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1600 × 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra frontale repose sur un capteur de 8 MP.

Le panneau arrière abrite un double module photo composé d'un capteur principal de 50 MP et d'un capteur auxiliaire de 2 MP. Cette configuration permet de réaliser des clichés de qualité au quotidien.

Batterie et performances

L'un des points forts de l'appareil est sa batterie. Selon la source, la capacité a été augmentée de 20 % par rapport au Samsung Galaxy A07 , atteignant désormais 6000 mAh. Il prend également en charge la charge filaire de 25 W.

Côté performances, la fiche technique mentionne un processeur octa-core inconnu avec une fréquence maximale de 2,2 GHz. Toutefois, des rumeurs précédentes suggéraient l'intégration d'un processeur MediaTek Helio G99.

L'épaisseur du châssis est de seulement 8 mm. Pour plus de praticité, il dispose d'un double emplacement SIM et d'une certification IP64 pour la protection contre la poussière et les éclaboussures.

SamsungGalaxy A08SmartphonesTechnologieGadgets
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lancement de la Plateforme nationale de données en OuzbékistanLancement de la Plateforme nationale de données en OuzbékistanAujourd'hui, 15:00Dwarflab Draco : un nouveau télescope intelligent pour l'espace lointainDwarflab Draco : un nouveau télescope intelligent pour l'espace lointainAujourd'hui, 14:30Le smartphone Huawei Mate XT 2 est disponible à la venteLe smartphone Huawei Mate XT 2 est disponible à la venteAujourd'hui, 13:26Nubia présente le smartphone NaviX Ultra spécialisé dans l'intelligence artificielleNubia présente le smartphone NaviX Ultra spécialisé dans l'intelligence artificielleAujourd'hui, 12:52Momax Q.Pass X : chargeur magnétique ultra-fin pour iPhone 18 ProMomax Q.Pass X : chargeur magnétique ultra-fin pour iPhone 18 ProAujourd'hui, 12:22Apple s'exprime sur les fuites et la confidentialité de l'iPhone DuoApple s'exprime sur les fuites et la confidentialité de l'iPhone DuoAujourd'hui, 11:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme