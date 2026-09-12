Le Samsung Galaxy A08 est disponible : batterie 6000 mAh et appareil photo 50 MP

Le nouveau modèle d'entrée de gamme de Samsung, Samsung Galaxy A08 , a été mis en vente avant sa présentation officielle. Selon ixbt.com, l'appareil est apparu dans le catalogue d'une boutique en ligne aux Émirats arabes unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Pour l'instant, seule la version de base avec 4 GB de RAM et 64 GB de stockage est disponible sur le marché des EAU. Il est proposé au prix d'environ 625 dirhams, soit 170 USD. Ce tarif rend l'appareil particulièrement accessible et attractif pour le grand public.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités principales

Ce nouveau modèle apporte plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Leest équipé d'un grand écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1600 × 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra frontale repose sur un capteur de 8 MP.

Le panneau arrière abrite un double module photo composé d'un capteur principal de 50 MP et d'un capteur auxiliaire de 2 MP. Cette configuration permet de réaliser des clichés de qualité au quotidien.

Batterie et performances

L'un des points forts de l'appareil est sa batterie. Selon la source, la capacité a été augmentée de 20 % par rapport au, atteignant désormais 6000 mAh. Il prend également en charge la charge filaire de 25 W.

Côté performances, la fiche technique mentionne un processeur octa-core inconnu avec une fréquence maximale de 2,2 GHz. Toutefois, des rumeurs précédentes suggéraient l'intégration d'un processeur MediaTek Helio G99.

L'épaisseur du châssis est de seulement 8 mm. Pour plus de praticité, il dispose d'un double emplacement SIM et d'une certification IP64 pour la protection contre la poussière et les éclaboussures.