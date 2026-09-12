Le smartphone Huawei Mate XT 2 est disponible à la vente

Le géant technologique chinois Huawei a officiellement lancé sur le marché le Huawei Mate XT 2, son smartphone pliable en trois, représentant la deuxième génération de sa gamme unique. Selon ixbt.com, ce nouveau flagship est le summum des technologies mobiles modernes et des solutions d'ingénierie, proposé aux clients dans plusieurs configurations avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com annonce. informe.

L'appareil a été mis en vente sur la boutique officielle VMall, avec des prix fixés en fonction de la capacité de stockage. La version de base avec 16 GB de RAM et 256 GB de stockage interne commence à 19 999 yuans. Les modèles 16/512 GB et 16 GB / 1 TB sont respectivement évalués à 21 999 et 23 999 yuans. La version 1 TB avec écran de confidentialité spécial est vendue à 24 999 yuans, tandis que la configuration la plus chère, incluant 2 TB de stockage et un stylet, atteint 29 999 yuans.

Conception et capacités de l'écran

Pour ce nouveau modèle, le fabricant a abandonné le design en zigzag utilisé dans la génération précédente au profit d'un nouveau mécanisme de pliage en U. En conséquence, l'épaisseur du boîtier a été considérablement améliorée : l'appareil mesure 12,3 mm une fois plié et seulement 3,5 mm une fois entièrement déplié. Le smartphone est équipé d'un mécanisme à double charnière perfectionné.

L'écran flexible principal mesure 10,2 pouces avec une résolution 3K et un ratio de 12,8:9. Le panneau externe de 6,5 pouces, destiné à une utilisation rapide, peut atteindre une luminosité record de 6500 nits. Cela permet une visibilité parfaite de l'image, même sous un ensoleillement intense.

Performances et fonctionnalités avancées

Le smartphone est propulsé par le tout dernier SoC Kirin 9050 Pro , développé sur la base de la technologie LogicFolding. La plateforme HarmonyOS 7 a été choisie comme système d'exploitation. L'appareil est également enrichi de la fonction Privacy Display au niveau matériel, qui protège les données de l'utilisateur des regards indiscrets en assombrissant les bords de l'écran, et prend en charge l'analyse ECG pour surveiller la santé du propriétaire.

En termes de capacités optiques, le Huawei Mate XT 2 affiche un niveau de flagship authentique. Il intègre un module principal de 50 MP (1/1,28 pouce) avec technologie LOFIC RYYB, un ultra grand-angle de 40 MP, un téléobjectif RYYB de 50 MP offrant un zoom optique 3,5x, ainsi qu'un capteur de troisième génération pour la photographie multispectrale. De plus, les clients peuvent acheter un kit photo spécial avec téléconvertisseur offrant un hyper-zoom 13,5x pour 1499 yuans.