Lancement de la Plateforme nationale de données en Ouzbékistan

En Ouzbékistan, une décision révolutionnaire a été adoptée pour numériser l'administration publique, mettre en œuvre des technologies d'IA et mettre fin à la fragmentation départementale. Conformément au décret présidentiel PF-190, une Plateforme nationale de données sera créée sur la base du portail Open Data et sera pleinement opérationnelle d'ici le 1er juillet 2027. Les vastes bases de données, jusqu'ici stockées dans divers ministères et agences sous des formats disparates et non coordonnés, seront désormais intégrées dans un standard numérique unique. Ce système ne sera pas seulement une banque de statistiques, mais un hub stratégique national permettant d'entraîner des modèles d'IA, de réduire considérablement la charge administrative et d'assurer la transparence pour les citoyens et les chercheurs. Comment cette plateforme fonctionnera-t-elle, quelles données seront mises à disposition pour l'IA, et quels seront les bénéfices pour les citoyens, les entreprises et l'État ?

Mettre fin aux anciens problèmes par le numérique : l'approche « chaque agence, ses propres données » prend fin

Bien que les ministères et agences collectent aujourd'hui de grands volumes de données, leur dispersion crée de nombreux obstacles :

Des systèmes qui ne « communiquent » pas : Comme les données sont gérées dans différents formats selon les agences, leur échange et leur analyse complexe étaient extrêmement difficiles ;

Standards et identifiants uniques : Grâce à la plateforme, les bases de données de tous les organes publics seront progressivement intégrées dans une chaîne unique basée sur des classificateurs, des métadonnées et des formats communs ;

Transparence absolue et qualité : Les ressources d'information des organes publics passeront à un système de gestion centralisé, fiable, de qualité et mis à jour en temps réel.

IA et Big Data : que contiendra la plateforme ?

La Plateforme nationale de données sera équipée des technologies les plus avancées du monde moderne :

Entraînement de modèles d'IA : De grands ensembles de données spécialement sélectionnés seront mis à disposition en accès ouvert pour développer des solutions locales d'IA ;

50 ensembles de microdonnées anonymisées : Tout en préservant la confidentialité des données personnelles, 50 bases de données majeures seront chargées sur la plateforme pour permettre des analyses approfondies ;

Analyse BI et Machine Learning : Des tableaux de bord analytiques Business Intelligence (BI) modernes et des outils de Machine Learning seront introduits pour la prévision au niveau de l'État ;

Services API et versionnage : Des services API pour l'échange automatique de données entre systèmes et des fonctions de versionnage pour suivre les changements de données seront mis en place ;

Garantie de sécurité et de confidentialité : Toutes les données personnelles seront entièrement protégées par des protocoles de sécurité stricts.

Quels avantages pour qui ? Des entreprises au grand public

Le nouveau système apportera des résultats bénéfiques pour toutes les couches de la société :

Pour les agences gouvernementales : Fin de la paperasse et des échanges de courriers officiels interminables ; les décisions seront prises rapidement sur la base de chiffres précis et actuels ;

Pour les statistiques nationales : La pratique consistant à demander des rapports répétitifs à diverses organisations sera supprimée ; les statistiques seront générées directement et rapidement à partir de sources administratives ;

Pour les entreprises et entrepreneurs : La charge de soumission de rapports excessifs aux agences sera allégée, et les entrepreneurs auront un accès facile à des données fiables pour leurs startups et analyses de marché ;

Pour les journalistes et chercheurs : Une base de données ouverte, exploitable et pratique augmentera considérablement la qualité des enquêtes journalistiques et de la recherche scientifique.

L'époque où les données prenaient la poussière sur des serveurs est révolue. En transformant les données en une ressource stratégique et économique nationale, l'Ouzbékistan franchit une étape qualitative dans l'économie numérique.

Selon vous, dans quelle mesure la centralisation des données de l'État et leur orientation vers l'IA réduiront-elles la corruption et la bureaucratie ? Quels secteurs d'activité pourraient bénéficier en premier lieu de cette base de données ouverte ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse importante sur l'avenir numérique de notre pays auprès de tous les professionnels !