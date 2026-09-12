Dwarflab Draco : un nouveau télescope intelligent pour l'espace lointain

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Dwarflab Draco : un nouveau télescope intelligent pour l'espace lointain

Selon ixbt.com, la société Dwarflab a présenté Draco, un nouveau télescope intelligent portable spécialisé dans l'astrophotographie de niveau professionnel. Grâce à ses dimensions compactes et ses capacités techniques avancées, cet appareil suscite un grand intérêt parmi les astronomes amateurs et les passionnés de l'espace. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Pesant 5,5 kilogrammes, le nouveau télescope est équipé d'une ouverture de 90 millimètres et d'un système de suivi automatique. Le système optique de l'appareil est basé sur un schéma replié f/3.8 avec une distance focale de 340 millimètres. De plus, l'appareil assure une grande précision dans le suivi du mouvement des étoiles.

Capacités techniques et caractéristiques de la caméra

La caméra principale du Draco est équipée d'un capteur de 1/1,3 pouce de 50 mégapixels. Lors de la capture de galaxies faibles et d'autres objets de l'espace lointain, la technologie de regroupement de pixels 2×2 est utilisée. Cela permet d'obtenir des images de 12 mégapixels, augmentant la capacité de collecte de lumière et réduisant considérablement le niveau de bruit.

L'une des caractéristiques principales de l'appareil est la rotation physique du capteur CMOS pour compenser le mouvement des étoiles. Une caméra de guidage supplémentaire corrige les erreurs de pointage en temps réel. Pour photographier des objets lumineux du système solaire, la résolution complète de 50 mégapixels est utilisée ; il existe également une caméra grand angle supplémentaire avec une distance focale de 23,3 millimètres.

Versions et prix

L'appareil sera commercialisé en deux versions. La version Standard Edition est évaluée à 1300 dollars et comprend un filtre H+O intégré ainsi qu'un filtre ND pour photographier le Soleil (cette version est déjà épuisée). La version SHO Edition coûte 1500 dollars et est équipée d'un filtre S+O conçu pour collecter des données sur le soufre, l'hydrogène et l'oxygène.

Le contrôle du télescope s'effectue via une application mobile dédiée. L'application inclut des fonctions d'autofocus, de plate solving, d'empilement automatique et de correction des images. Les utilisateurs peuvent utiliser le mode Pro Mode et exporter les fichiers aux formats FITS et TIFF.

La batterie intégrée de 10 000 mAh assure jusqu'à cinq heures de fonctionnement continu, tandis que le système de refroidissement actif du capteur sert à réduire le bruit thermique. Actuellement, les précommandes sont ouvertes et les premières livraisons sont attendues dans trois mois.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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