Kylian Mbappé impressionné par l'intelligence de José Mourinho

L'attaquant français Kylian Mbappé a partagé ses premières impressions sur son travail sous la direction de José Mourinho, nouvel entraîneur du Real Madrid. Selon lui, l'esprit vif et la vision tactique du technicien portugais ont profondément marqué la star arrivée au club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com et MaxiFoot, le joueur de 27 ans, arrivé dans le club espagnol cet été, réalise un début de saison très prolifique. Il a réussi à inscrire quatre buts lors de ses quatre premiers matchs de La Liga.

Direction claire et leadership tactique sur le terrain

Après avoir travaillé brièvement avec l'entraîneur, Kylian Mbappé a souligné à quel point la vision du jeu de José Mourinho est parfaite. Selon l'attaquant, les instructions précises et les plans clairs de l'entraîneur sont les facteurs clés de la réussite de l'équipe.

« Quel genre d'entraîneur est-il ? Très intelligent ! J'ai été impressionné par l'intelligence de cet homme », cite MaxiFoot les propos de Kylian Mbappé. Le joueur a ajouté que les caractéristiques uniques de cet entraîneur de renommée mondiale ne sont pas le fruit du hasard.

Un début de saison brillant et une victoire en Ligue des champions

Selon l'attaquant français, il est crucial pour chaque joueur de comprendre précisément ce qu'il doit faire sur le terrain et quelle direction prendre. José Mourinho parvient à offrir cette confiance et cette orientation claire.

Les statistiques actuelles montrent l'efficacité de cette collaboration. Auteur de 4 buts en 4 matchs de La Liga, Mbappé a également contribué à la victoire du Real Madrid 2-1 contre l'Inter en Ligue des champions.