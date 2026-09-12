SMIC se rapproche de Samsung sur le marché des semi-conducteurs

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SMIC se rapproche de Samsung sur le marché des semi-conducteurs

La concurrence entre les entreprises leaders du marché mondial des semi-conducteurs s'intensifie. ixbt.com Selon le rapport de, au deuxième trimestre de cette année, le grand fabricant chinois SMIC a enregistré la plus forte croissance des revenus sur le marché de la production de puces logiques, intensifiant ainsi la concurrence. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Au cours de la période considérée, le chiffre d'affaires total de SMIC a atteint 3 milliards de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 20 % par rapport au trimestre précédent. Cette analyse ne prend en compte que les puces logiques, excluant les chiffres de production des puces mémoire.

Équilibre des forces sur le marché et résultats de Samsung

Actuellement, SMIC détient le statut de troisième plus grand fabricant de puces au monde. Le point le plus notable est que l'écart entre le fabricant chinois et le géant sud-coréen Samsung s'est considérablement réduit.

Selon le rapport, Samsung a augmenté ses revenus de seulement 1,8 % au deuxième trimestre, atteignant 3,26 milliards de dollars. Il est intéressant de noter que ce taux de croissance a été le plus faible parmi les dix plus grands fabricants de puces au monde. En conséquence, l'écart entre SMIC et Samsung se réduit, entraînant des changements importants dans la répartition des parts de marché.

TSMC – le leader incontesté du marché

Si l'on examine la situation globale du marché, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) conserve toujours sa suprématie incontestée. Il reste difficile pour les autres acteurs de concurrencer TSMC, pilier central de l'industrie.

Selon les données, les revenus de TSMC ont augmenté de 12,1 % au deuxième trimestre pour atteindre un montant colossal de 40,2 milliards de dollars. Ce chiffre est plusieurs fois supérieur au revenu total cumulé de toutes les autres entreprises leaders du secteur.

À l'heure actuelle, TSMC contrôle 72,5 % du marché mondial des semi-conducteurs. Selon les analystes industriels, la croissance rapide et l'augmentation des revenus d'entreprises comme SMIC pourraient influencer l'équilibre actuel du marché technologique mondial à l'avenir.

SMICSamsungTSMCTechnologieSemi-conducteurs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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