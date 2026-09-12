BRICS-2026 : Le sommet mondial s'ouvre au sein du majestueux centre « Bharat Mandapam » à New Delhi

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BRICS-2026 : Le sommet mondial s'ouvre au sein du majestueux centre « Bharat Mandapam » à New Delhi

Le 18e sommet des BRICS est entré dans sa phase la plus intense dans la capitale indienne, New Delhi. Les principaux événements, réunissant les dirigeants des pays leaders et partenaires, ainsi que des représentants d'organisations internationales et des médias, se déroulent au « Bharat Mandapam », un centre de congrès international majestueux et ultramoderne s'étendant sur 123 acres au cœur de la ville.

Le sommet de cette année est organisé sous le thème : « Bâtir des fondations résilientes, innovation, coopération et développement durable » (Building Resilient Foundations, Innovation, Cooperation and Sustainable Development).

Agenda économique mondial et voix des pays en développement

Sous la quatrième présidence de l'Inde, l'ordre du jour de ce sommet comprend des questions stratégiques telles que la stabilité économique mondiale, l'expansion des règlements mutuels en monnaies nationales, le renforcement des chaînes logistiques et le financement de projets d'infrastructure via la Nouvelle Banque de développement (NDB).

L'augmentation du rôle des pays en développement et des nouveaux États partenaires dans le commerce international et le système financier, ainsi que l'élévation de la coopération technologique et industrielle à un nouveau niveau, ont été définies comme des priorités majeures.

Intérêts de l'Ouzbékistan : Diplomatie économique et participation culturelle

Sur la scène du dialogue mondial La participation de l'Ouzbékistan revêt également une importance pratique particulière :

Diplomatie culturelle et artisanale : Dans le cadre du sommet, lors de l'exposition internationale « BRICS Bazaar » organisée au Musée national de l'artisanat de Delhi, les écoles ouzbèkes de poterie, de textile et de peinture sont dignement représentées par un stand dédié. Cela joue un rôle crucial dans la promotion du tourisme et de la marque nationale de notre pays à l'échelle mondiale.

Relations commerciales et logistiques : L'augmentation du volume des échanges avec l'Inde et les autres participants des BRICS, la diversification des corridors de transport et l'attraction d'investissements de haute technologie sont des priorités de la politique économique extérieure de l'Ouzbékistan.

À l'heure actuelle, les discussions, les sessions plénières et les événements de type media-tour se poursuivent à New Delhi dans le cadre du sommet.

Suivez les détails du sommet et les dernières nouvelles sur notre site.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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