Tokayev signe un nouveau décret : le nom du Premier ministre du Kazakhstan est connu

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Tokayev signe un nouveau décret : le nom du Premier ministre du Kazakhstan est connu

La décision politique majeure concernant la direction du gouvernement de la République du Kazakhstan a été prise. Par décret du président Kassym-Jomart Tokayev, Olzhas Bektenov a été reconduit au poste de Premier ministre du pays. Le service de presse du chef de l'État kazakh l'a officiellement annoncé.

Avant l'adoption de cette décision officielle, le chef de l'État a rencontré les chefs des partis politiques au Majilis, a proposé la candidature d'Olzhas Bektenov au poste de chef du gouvernement, et les représentants du Parlement l'ont approuvée à l'unanimité.

Olzhas Bektenov : Du parcours de lutte contre la corruption au poste de Premier ministre

Carrière politique et fonctions importantes occupées par le chef du gouvernement kazakh :

  • Première accession à la tête du gouvernement : Olzhas Bektenov a été nommé Premier ministre du Kazakhstan pour la première fois en février 2024 ;

  • Direction de l'Administration présidentielle : Avant de devenir chef du gouvernement, à partir d'avril 2023, il a dirigé l'Administration du président de la République du Kazakhstan ;

  • Activités de l'Agence anti-corruption : Depuis février 2022, Bektenov a travaillé efficacement en tant que président de l'Agence de lutte contre la corruption du pays.

Nouvelle étape et tâches stratégiques pour le gouvernement

La grande confiance exprimée par Tokayev vise à assurer la cohérence de la politique économique et sociale du Kazakhstan :

  • Stabilité des réformes économiques : Des exigences importantes sont imposées au nouveau Conseil des ministres dirigé par Bektenov concernant la diversification de l'économie du pays et le renforcement du climat d'investissement ;

  • Soutien parlementaire : Le soutien du Majilis permettra au nouvel organe exécutif de mettre en œuvre sans entrave les grands programmes d'État.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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