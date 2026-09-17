Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a atteint la barre des cent buts avec le club américain de l'Inter Miami. Ce résultat historique a coïncidé avec la victoire de l'équipe contre Cruz Azul, permettant au club de Floride de remporter le trophée de la Campeones Cup. Le match, qui s'est déroulé au stade Nu, marquait les débuts du nouvel entraîneur Kily Gonzalez, qui commence ainsi sa carrière avec un titre prestigieux. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, la rencontre traditionnelle de la Campeones Cup, opposant les champions en titre de la MLS et de la Liga MX, a été intense. À la 24e minute, sur un centre précis de Luis Suarez, Lionel Messi a ouvert le score d'une tête imparable. Pour l'attaquant octuple Ballon d'Or, ce but représente son centième jubilé sous les couleurs de Miami.

Victoire historique et chance pour le nouvel entraîneur

Vers la fin du match, Casemiro a également marqué de la tête pour sceller la victoire. Cette passe décisive a également été délivrée par Lionel Messi, et la rencontre s'est terminée sur le score de 2-0 en faveur de l'Inter Miami. Ce succès est un cadeau inattendu et très apprécié pour le nouvel entraîneur Kily Gonzalez, nommé fin août en remplacement de Guillermo Hoyos.

En raison de retards dans l'obtention de son visa de travail, l'entraîneur n'a pu diriger son premier entraînement que mardi, juste avant le match. À peine 24 heures plus tard, il décrochait son premier trophée. Lors de la conférence de presse d'après-match, Gonzalez a rappelé la promesse personnelle faite par le capitaine de l'équipe avant la finale.

« Leo m'avait dit que nous serions champions et il l'a fait », a déclaré le nouvel entraîneur après la victoire. Il a souligné que ce succès donnerait un élan psychologique immense à l'équipe et servirait de pas important pour aller de l'avant.

Un centenaire à une vitesse record

Son partenaire au milieu de terrain, Rodrigo de Paul, a appelé à ne pas prendre le talent unique du joueur pour acquis. Selon le milieu de terrain, chaque performance de Messi doit être appréciée par les fans, et chaque instant doit être savouré. De Paul a souligné qu'il était heureux de jouer à ses côtés depuis tant d'années.

Il est remarquable que le cap des 100 buts de Lionel Messi avec le club de Floride se distingue par une vitesse inégalée. Il n'a eu besoin que de 115 matchs pour atteindre les 100 buts avec l'Inter Miami. Ce chiffre montre qu'il a été beaucoup plus rapide qu'avec le FC Barcelone (188 matchs) ou l'équipe nationale d'Argentine (174 matchs).

Depuis son arrivée aux États-Unis en 2023, l'attaquant a marqué 76 buts en MLS, 14 en Leagues Cup, 8 en Coupe des champions de la CONCACAF et 1 lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.