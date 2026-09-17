Flick est-il en colère ? Qui l'entraîneur a-t-il critiqué après ce thriller de 9 buts ?

Lors de la 6e journée de La Liga, le FC Barcelone a déclenché une véritable pluie de buts, écrasant le Racing 7-2. Bien que le score fantastique témoigne de la domination totale des Catalans, l'humeur de Hans-Dieter Flick après le coup de sifflet final n'était pas aussi joyeuse que prévu. L'entraîneur a surpris tout le monde sur DAZN en évoquant les erreurs graves de l'équipe et le problème du gardien titulaire. Alors, qu'est-ce qui inquiète le technicien allemand malgré une telle victoire ?

Un spectacle de 9 buts et l'exigence de Flick

Les « Blaugrana » ont livré une performance offensive terrifiante, trouvant le chemin des filets à sept reprises. Cependant, le football ouvert et risqué n'a pas échappé à l'œil de Flick :

« Nous devons jouer encore mieux » : L'entraîneur ne s'est pas laissé aveugler par le résultat et a souligné les erreurs ;

Perte de concentration : Flick a insisté sur le fait qu'une concentration maximale est nécessaire à chaque passe et dans chaque situation ;

Le charme du football offensif : Malgré toutes les lacunes, le spécialiste a tenu à saluer le jeu spectaculaire et brillant de l'équipe.

L'erreur de Szczęsny et les problèmes inattendus de García

« Mais le plus important est de ne jamais perdre sa concentration, dans chaque situation et sur chaque passe. Faire une erreur est normal. L'erreur de Szczęsny ne m'inquiète pas, car c'est le football et on peut travailler là-dessus. Joan García a rencontré certains problèmes. Maintenant, nous devons attendre et espérer qu'il soit prêt à jouer ce week-end », a déclaré Flick.

Bien que Flick ait réagi avec calme à l'erreur grossière de Szczęsny lors du match, la blessure et l'instabilité physique de Joan García pour le FC Barceloneposent un sérieux casse-tête avant les prochains matchs.

Points clés de la déclaration de l'entraîneur

Direction Conclusion de Hans-Dieter Flick Risque ou plan futur Jeu global « J'aime le jeu de l'équipe, c'est un plaisir à regarder » Une concentration sans faille est requise dans chaque situation Situation de Szczęsny Son erreur n'est pas inquiétante, c'est un processus de travail Travail spécifique sur les erreurs à l'entraînement Joan García Certains problèmes sont apparus Sa participation au match de ce week-end est incertaine

Selon vous, le fait que le FC Barcelone ait encaissé 2 buts malgré les 7 marqués et l'instabilité des gardiens ne leur coûtera-t-il pas cher en Ligue des Champions ? Comment évaluez-vous l'exigence de Flick ?

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