Flick est-il en colère ? Qui l'entraîneur a-t-il critiqué après ce thriller de 9 buts ?

·7·Sport
Flick est-il en colère ? Qui l'entraîneur a-t-il critiqué après ce thriller de 9 buts ?

Lors de la 6e journée de La Liga, le FC Barcelone a déclenché une véritable pluie de buts, écrasant le Racing 7-2. Bien que le score fantastique témoigne de la domination totale des Catalans, l'humeur de Hans-Dieter Flick après le coup de sifflet final n'était pas aussi joyeuse que prévu. L'entraîneur a surpris tout le monde sur DAZN en évoquant les erreurs graves de l'équipe et le problème du gardien titulaire. Alors, qu'est-ce qui inquiète le technicien allemand malgré une telle victoire ?

Un spectacle de 9 buts et l'exigence de Flick

Les « Blaugrana » ont livré une performance offensive terrifiante, trouvant le chemin des filets à sept reprises. Cependant, le football ouvert et risqué n'a pas échappé à l'œil de Flick :

  • « Nous devons jouer encore mieux » : L'entraîneur ne s'est pas laissé aveugler par le résultat et a souligné les erreurs ;

  • Perte de concentration : Flick a insisté sur le fait qu'une concentration maximale est nécessaire à chaque passe et dans chaque situation ;

  • Le charme du football offensif : Malgré toutes les lacunes, le spécialiste a tenu à saluer le jeu spectaculaire et brillant de l'équipe.

L'erreur de Szczęsny et les problèmes inattendus de García

« Mais le plus important est de ne jamais perdre sa concentration, dans chaque situation et sur chaque passe. Faire une erreur est normal. L'erreur de Szczęsny ne m'inquiète pas, car c'est le football et on peut travailler là-dessus. Joan García a rencontré certains problèmes. Maintenant, nous devons attendre et espérer qu'il soit prêt à jouer ce week-end », a déclaré Flick.

Bien que Flick ait réagi avec calme à l'erreur grossière de Szczęsny lors du match, la blessure et l'instabilité physique de Joan García pour le FC Barceloneposent un sérieux casse-tête avant les prochains matchs.

Points clés de la déclaration de l'entraîneur

Direction

Conclusion de Hans-Dieter Flick

Risque ou plan futur

Jeu global

« J'aime le jeu de l'équipe, c'est un plaisir à regarder »

Une concentration sans faille est requise dans chaque situation

Situation de Szczęsny

Son erreur n'est pas inquiétante, c'est un processus de travail

Travail spécifique sur les erreurs à l'entraînement

Joan García

Certains problèmes sont apparus

Sa participation au match de ce week-end est incertaine

Selon vous, le fait que le FC Barcelone ait encaissé 2 buts malgré les 7 marqués et l'instabilité des gardiens ne leur coûtera-t-il pas cher en Ligue des Champions ? Comment évaluez-vous l'exigence de Flick ?

Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous et envoyez cette interview brûlante à tous les fans du Barça via Telegram !

BarceloneHans-Dieter FlickRacingLa LigaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Beckham désigne Messi comme le favori pour le 9e Ballon d'OrBeckham désigne Messi comme le favori pour le 9e Ballon d'OrAujourd'hui, 11:49Chocs terrifiants en Coupe d'Ouzbékistan : la sensation continue en quarts de finale ?Chocs terrifiants en Coupe d'Ouzbékistan : la sensation continue en quarts de finale ?Aujourd'hui, 11:42Lionel Messi marque son but du jubilé avec l'Inter MiamiLionel Messi marque son but du jubilé avec l'Inter MiamiAujourd'hui, 11:30«Contrat UFC !» : Dana White a sélectionné 4 combattants !«Contrat UFC !» : Dana White a sélectionné 4 combattants !Aujourd'hui, 09:20Qui les joueuses ouzbèkes affronteront-elles lors de la 2e ronde de l'Olympiade d'échecs ?Qui les joueuses ouzbèkes affronteront-elles lors de la 2e ronde de l'Olympiade d'échecs ?Aujourd'hui, 08:582e tour à Samarcande : Les équipes d'Ouzbékistan face à de nouveaux défis aux Olympiades d'échecs2e tour à Samarcande : Les équipes d'Ouzbékistan face à de nouveaux défis aux Olympiades d'échecsAujourd'hui, 08:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite